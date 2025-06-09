Де зараз учасник "Х-Фактора 5" Кирило Каплуновський, який зіграв у мюзиклі Notre Dame De Paris

Кирило Каплуновський взяв участь у шоу "Х-Фактор", щоб спробувати побудувати власну співочу кар'єру. Артист дійшов до фіналу, однак за крок до перемоги удача йому не усміхнулась.

Кирило народився 7 грудня 1994 року у Донецькій області. З 9 років почав займатись співом, а після дев'ятого класу вступив до Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра на спеціальність "Естрадний вокал". У 2014 році вступив до Київської Муніципальної Академії естрадного та циркового мистецтва ім. Л. Утьосова. Як склалось життя Каплуновського та де він зараз, читайте в матеріалі Show24.

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"Х-Фактор" та подальший творчий шлях

Раніше співак брав участь у мюзиклах у театрі "Комільфо". Однак згодом Кирило прийшов на "Х-Фактор" за перемогою. Він мріяв витратити головний приз на запис альбому та особисті витрати. Каплуновський потрапив до команди неймовірної Ніно Катамадзе.

Кирило Каплуновський – Le bien qui fait mal-Рок-опера ("Х-Фактор"): дивіться відео онлайн

У фіналі боротьбу за головний приз продовжили Дмитро Бабак, тріо "Екстрім" і Кирило Каплуновський. До слова, перший здобув перемогу.

Цікаво, що у тому ж сезоні брала участь Валерія Симулик, яка сьогодні живе в США та будує кар'єру під псевдонімом VESTA.

Та після проєкту життя співака змінилось. Про це він сам розповідав в одному з інтерв'ю.

Але насправді ти зіштовхуєшся з тим, що, у першу чергу, це пекельна цілодобова праця, і все те, що ти вмів, лише перший крок до майстерності та професіоналізму. Питання лише в тому, чи готовий ти йти далі й чим готовий жертвувати,

– поділився Кирило.

Крім того, хлопець здобував нові знання не тільки в Україні, а й за кордоном. Йому допомагали майстри італійської школи сучасного вокалу.

Його життя перевернулось з ніг на голову, адже довелось у графік додавати вільні дні та години на гастролі. Можливо, не всі знали, що Кирило Каплуновський – володар Гран-прі всеукраїнських та міжнародних конкурсів, серед яких: "Слов'янський Базар" 2005, "Східний Базар" 2013, "Baltic Voice" 2015 року, Gdynia OPEN (2018).

У 2023 році зіграв роль Клода Фролло у мюзиклі Notre Dame De Paris.

Кирило Каплуновський у ролі Клода Фролло / Фото з інстаграму співака

А от що стосується особистого життя співака, то ця тема невідома публіці. Раніше виконавець казав, що для нього спершу важливо мати ресурс, щоб забезпечувати родину, а вже тоді наважуватись на шлюб.

Де зараз Кирило Каплуновський

У соцмережах артист не надто активний й зрідка ділиться новою інформацією про своє життя. У фейсбуці Кирила зазначено, що він був суддею фестивалю талантів, є солістом у Національному президентському оркестрі.

Чим зараз займається Кирило Каплуновський / Скриншот з фейсбуку

Каплуновський також долучається до зборів, які спрямовані на підтримку ЗСУ. У липні минулого року співак отримав звання заслуженого діяча естрадного мистецтва України.

Кирило Каплуновський отримав звання заслуженого діяча / Фото з фейсбуку ЦК "Святошин"