Прикрив собою побратима: на фронті загинув 35-річний блогер Кірюша Акуратний

На фронті загинув український блогер і військовослужбовець Кирило Солошенко, відомий як Кірюша Акуратний. Життя 35-річного захисника обірвалося 15 жовтня. Його друг повідомив про втрату та оголосив збір на підтримку мами воїна.

Про втрату повідомив в інстаграмі його друг Богдан, відомий під ніком Bohdanelllo. За оприлюдненими ним даними, життя захисника обірвалося 15 жовтня.

У прощальному дописі Богдан пригадав, скільки важливих моментів вони пережили разом. Кирило був поруч на днях народження, різдвяних святкуваннях та зустрічах Нового року. Друг назвав його душею компанії й зізнався, що досі не може повірити в загибель.

Ти був найсвітлішою людиною, яку я знав. Я досі не можу повірити, що тебе більше немає з нами. Просто не вкладається в голові, цього не може бути. Ти ж Кірюша Акуратний! Як же так…

– написав Богдан.

Богдан та Кирило / скриншот з інстаграму

За повідомленнями медіа, Солошенко загинув, прикриваючи побратима від удару російського FPV-дрона. У наведеному прощальному дописі друга подробиць цього епізоду немає.

У Кирила залишилася мама. Богдан оголосив збір, щоб фінансово підтримати її після втрати сина. Він також повідомив, що прощання відбудеться в Києві, де Солошенко провів більшу частину життя. Точні час і місце пообіцяв оголосити окремо.

Кірюша Акуратний став відомим аудиторії українського YouTube у середині 2010-х. Він знімав розважальний контент і з'являвся в компанії Саші Шапіка, Андрія Мартиненка та Паші Бумчика. Згодом блогер долучився до захисту України.

Ютуб Кирила Солошенка / скриншот з ютубу



