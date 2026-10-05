Коханий Лесі Нікітюк замилував рідкісними кадрами з однорічним сином

Коханий української телеведучої Лесі Нікітюк, військовослужбовець Дмитро Бабчук, вирішив трохи "накинути татусевого вайбу" і показав рідкісні кадри зі своїм сином Оскаром.

На нових світлинах, які чоловік опублікував в інстаграмі, можна побачити, як підріс хлопчик. У червні цього року Оскару виповнився рочок.

Дмитро поділився добіркою сімейних фото, на яких проводить час із сином під час прогулянок і спільних поїздок, а також у більш буденній домашній атмосфері.

Як і Леся Нікітюк, Бабчук оберігає приватність малюка та не показує його обличчя повністю. На частині світлин Оскар позує спиною до камери, а на інших його очі закриті цензурною стрічкою.

Дмитро Бабчук показав фото з сином / Кадри з його інстаграму

Наразі Дмитро Бабчук продовжує відновлення після операції на нозі, яку переніс у серпні. Це видно й на одному з фото він постав перед камерою з ногою в гіпсі.

Леся Нікітюк не оминула увагою допис коханого та залишила під ним емоджі з обіймами.

Леся Нікітюк прокоментувала допис коханого / Скриншот з інстаграму

До слова, нещодавно телеведуча й сама ділилася новими кадрами підрослого Оскара.