Коханий Лесі Нікітюк вийшов на зв'язок після операції та показав однорічного сина

У серпні коханий української телеведучої Лесі Нікітюк, військовослужбовець Дмитро Бабчук, переніс операцію на нозі.

Нещодавно захисник вийшов на зв'язок і розповів про своє самопочуття, а також відповів, чи планує повернутися до служби після відновлення. Про це Дмитро повідомив в інстаграмі. Крім того, показав рідкісне фото з маленьким сином.

Бабчук не уточнив, що саме стало причиною хірургічного втручання. Водночас військовий запевнив, що після відновлення хоче повернутися до виконання своїх військових обов'язків.

Зараз потрохи відновлююсь. Як тільки вже зможу нормально ходити, даю газу на війноньку, бо задачі самі себе не виконають,

– написав Дмитро.

Для Бабчука військова служба займає значну частину життя. Цьогоріч йому виповнилося 30 років, десять із яких він присвятив військовій справі. До війська Дмитро долучився ще у 2016 році – тоді почав служити в морській піхоті в розвідувальному взводі. Водночас наразі достеменно невідомо, у якому саме підрозділі та де він проходить службу.

Поза службою Дмитро також є батьком. Разом із Лесею Нікітюк вони виховують сина Ореста, якому в червні виповнився рік. Військовий показав рідкісне фото з малюком, якого тримає на руках.

Дмитро Бабчук розповів про службу, відновлення після операції та батьківство / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Раніше Леся Нікітюк показала, як розважається з коханим на воді.