Телеведуча, яка нещодавно оголосила про тимчасову паузу в кар'єрі, показала в інстаграмі, як проводить вільний час із коханим. Пара вирішила присвятити день активному відпочинку на воді.
На опублікованих роликах видно, як Нікітюк вдосконалює свої навички з вейксерфінгу. Для занять спортом закохані орендували катер та скористалися послугами професійного інструктора.
Дмитро Бабчук у стильному рашгарді зі скелетами та сонцезахисних окулярах зосереджено дивився на воду. Леся не втрималася й зафільмувала цей момент, наклавши на відео культовий трек із "Піратів Карибського моря".
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Дмитро Бабчук / фото з інстаграму
Телеведуча вже доволі впевнено тримається на дошці, що свідчить про те, що це далеко не перший її досвід підкорення хвиль.
Леся Нікітюк / фото з інстаграму
Нагадаємо, стосунки Лесі Нікітюк та Дмитра Бабчука, який несе службу в лавах Збройних сил України, розпочалися восени 2024 року. Вже у січні 2025-го під час зимового відпочинку в Карпатах військовий освідчився обраниці. Влітку того ж року пара вперше стала батьками – у них народився син Оскар.
Плани на весілля зараз перебувають "на етапі мрії" і на стадії обговорення деталей, хоча в зірковому оточенні вже активно подейкують про пошук весільної сукні.
До речі, Леся Нікітюк виїхала зі столиці разом із сином через постійні обстріли Києва.