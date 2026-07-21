Телеведуча, яка нещодавно оголосила про тимчасову паузу в кар'єрі, показала в інстаграмі, як проводить вільний час із коханим. Пара вирішила присвятити день активному відпочинку на воді.

На опублікованих роликах видно, як Нікітюк вдосконалює свої навички з вейксерфінгу. Для занять спортом закохані орендували катер та скористалися послугами професійного інструктора.

Дмитро Бабчук у стильному рашгарді зі скелетами та сонцезахисних окулярах зосереджено дивився на воду. Леся не втрималася й зафільмувала цей момент, наклавши на відео культовий трек із "Піратів Карибського моря".

Дмитро Бабчук / фото з інстаграму

Телеведуча вже доволі впевнено тримається на дошці, що свідчить про те, що це далеко не перший її досвід підкорення хвиль.

Леся Нікітюк / фото з інстаграму

Нагадаємо, стосунки Лесі Нікітюк та Дмитра Бабчука, який несе службу в лавах Збройних сил України, розпочалися восени 2024 року. Вже у січні 2025-го під час зимового відпочинку в Карпатах військовий освідчився обраниці. Влітку того ж року пара вперше стала батьками – у них народився син Оскар.

Плани на весілля зараз перебувають "на етапі мрії" і на стадії обговорення деталей, хоча в зірковому оточенні вже активно подейкують про пошук весільної сукні.

До речі, Леся Нікітюк виїхала зі столиці разом із сином через постійні обстріли Києва.