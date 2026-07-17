У своєму фотоблозі знаменитість опублікувала кадр із заміського відпочинку. Нікітюк продовжує зберігати приватність та поки не готова публічно показувати обличчя дитини, тому на фото хлопчик позує спиною до об'єктива, сидячи на руках у мами. Сама ведуча постала перед камерою без макіяжу у легкому літньому образі.

Наш малий шпак і солодкий масіпун,

– зворушливо підписала світлину Леся.

Леся Нікітюк з сином / фото з інстаграму

Крім того, телеведуча повідомила шанувальникам про зміни у своєму робочому графіку. За словами зірки, вона вирішила взяти тривалу паузу в кар'єрі. Нікітюк планує повністю присвятити час відпочинку та родині протягом найближчого місяця, а до знімань та проєктів повернеться лише в середині серпня.

Леся Нікітюк взяла відпустку / фото з інстаграму

Нагадаємо, Леся Нікітюк виховує сина разом із нареченим, військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Пара повідомила про свої заручини на початку 2025 року, а вже влітку того ж року вперше стала батьками. Відомо, що обранець телеведучої молодший за неї на дев'ять років.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк виїхала з сином зі столиці через постійні обстріли.

