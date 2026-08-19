Численні романи, маленька чорна сукня та Chanel №5: цікаві факти про Коко Шанель

Справжнє ім'я Коко Шанель – Габріель Бонер Шанель. Свого часу вона стала справжньою революцією для моди та краси, а її ім'я досі залишається у списку елітних брендів. Сьогодні, 19 серпня, минає 143 роки з дня народження модельєрки та дизайнерки, яка назавжди внесла своє ім'я в сторію.

Ця тендітна жінка змінила моду не лише XX століття, а й досі задає тренди на класику. Щоб краще зрозуміти цю персону, її шлях до успіху та особисті втрати, 24 Канал підготував матеріал, який дасть відповіді на всі запитання.

Неймовірні факти про Коко Шанель

Вона росла у притулку

Коли Габріель було 11 років, то її мати померла. Родина була багатодітною, а у батька не було грошей, щоб прогодувати малечу. Через це дівчина разом з молодшою сестрою опинились у притулку при монастирі, а інших дітей чоловік віддав тіткам.

Саме у монастирі Шанель навчилась шити, однак не це позбавило її від глузливих насмішок однолітків.

Перша робота та прізвисько Коко

Першою роботою модельєрки була швачка в ательє у Парижі. А потім стала продавчинею. Оскільки грошей потрібно було більше, то вночі Габріель підробляла, співаючи у кабаре. Там вона співала одну пісню "Ko Ko Ri Ko", через що і на все життя отримала прізвисько Коко.

Коко Шанель у 1926 році / Фото Getty images

Доленосне знайомство та перший власний магазин

Одного разу юну дівчину познайомили з Артуром Кейпелом (близьке оточення його називало Боєм). Якось їх запросили на кінні перегони, куди Шанель одягла чорні класичні штани та маленький капелюшок власного виробництва. Ця подія стала справжнім шоком для публіки, адже так одягатись жінці у 1920-ті роки було неприпустимо. Та цікаво те, що після цього вона отримала декілька замовлень на капелюшки.

Перший магазин із капелюшками жінка відкрила у 1910 році. Він отримав назву Chanel Modes. Її прості та маленькі капелюшки стали справжнім писком моди.

Ніколи не виходила заміж

У житті дизайнерки було багато романів. Якби Коко жила у наш час, то її ім'я не зникало б із заголовків глянців.

Із вищим світом її познайомив Етьєн Бальсан і саме він звів юну Шанель із Артуром. Саме Кейпела вона вважала коханням свого життя і тільки від нього хотіла мати дитину. Та чоловік одружився з іншою, однак це не поставило крапку у їхніх стосунках. У 1919 році промисловець помер в автокатастрофі. Ця новина стала для неї величезним ударом на все життя. Через це Коко так і не стала матір'ю.

Щоб носити траур за втраченим коханням, дизайнерка створила маленьку чорну сукню, яка стала символом скорботи.

Коко Шанель / Фото Getty images

Численні романи та звинувачення у колабораціонізмі

Після смерті коханого у житті модельєрки було ще багато чоловіків. У списку був великий князь Дмитрій Павлович – кузен російського імператора Миколи II, який познайомив жінку з парфумером Ернестом Бо (творцем парфумів Chanel №5).

Далі був герцог Вестмінстерський – роман тривав декілька років і надихнув її на створення елементів жіночого гардероба саме у британському стилі. Цікаво, що член королівської родини пропонував Шанель одружитись, однак жінка мала власну думку з цього приводу.

Герцогів і герцогинь може бути скільки завгодно, а Коко Шанель одна на всі часи,

– казала тоді дизайнерка.

Ще одним важливим чоловіком був Ганс фон Дінклаге – німецький офіцер розвідки, який допоміг їй звільнити племінника з фашистського полону. Та за це вона на 14 років поплатилась свободою. Її звинуватили у колабораціонізмі. Коли працівники правоохоронних органів зрозуміли, що вона стала жертвою його шпигунських ігор, то одразу відпустили її.

Головні витвори Коко Шанель

Сумка на довгому ланцюгу під назвою "Шанель 2.55" з'явилась невипадково, адже сама Коко постійно губила свої ридикюлі, тому цей витвір став справжньою знахідкою.

Віддавала перевагу виготовленню недорогих аксесуарів зі штучних каменів. Вона називала такі прикраси "фантазійною біжутерією". Впізнаваність її стилю полягала у створенні прикрас з використанням масивних каменів.

Коко Шанель у 1936 році / Фото з мережі

У 1921 році на світ народились парфуми Chanel №5, які вигадав Ернест Бо. Шанель хотіла створити для себе свій аромат і звернулася до нього за допомогою. Парфумер запропонував їх декілька експериментальних ароматів у маленьких пробірках. Серед них їй найбільше сподобався аромат під номером 5. Вона обрала його спеціально для себе і назвала його Chanel №5. А вже пізніше вирішила продавати його у власному бутику.

Парфуми Chanel №5 / Скриншот із сайту Chanel

Хоч це і не витвір, але Коко ввела моду на засмагу. Це сталось не спеціально. Дизайнерка вирушила у круїз на лайнері. Там вона засмагла до шоколадного відтінку, а після цього з'явилась на вечірці у Каннах. Усі заможні жінки, побачивши Коко, одразу побігли засмагати.

Вдруге зійшла на п'єдистал

Під час Другої світової війни Шанель виїхала на 10 років до Швейцарії. Коли повернулась до Франції, то побачила, що на першому місці у сфері моди Dior. Близькі люди переконували дизайнерку, що вона не зможе повернутись в індустрію моди, однак Коко знала своє.

Перший показ провалився, однак наступні ставали все кращими і кращими.

Якщо створену сьогодні модель ви не побачите на вулиці завтра – гріш їй ціна. Якщо побачите багато разів – вона безцінна,

– сказала легендарну фразу модельєрка.

Коко Шанель у 60-х роках / Фото Getty images

Коли і у скільки років померла Коко Шанель?

На момент смерті видатній дизайнерці було 88 років. Вона пішла у засвіти у мирі 10 січня 1971 року у готельному номері Ritz. Офіційна причина смерті – серцевий напад. Легендарну кутюр'є похоронили на цвинтарі Буа-де-Во, що у Швейцарії.

Хто керує модним Домом Chanel після смерті Коко?

Вакантне місце генерального директора та креативного дизайнера у 1983 році посів німецький та французький модельєр Карл Лагерфельд. Та у 2019 році чоловік помер через рак підшлункової залози.

Сьогодні головною виконавчою директоркою Дому є Ліна Найр, а за креативний напрям і створення колекцій відповідає Матьє Блазі.

Зверніть увагу, що продажі французького модного дому Chanel у першому півріччі 2026 року зросли приблизно на 16%. Компанія випередила конкурентів завдяки новим колекціям креативного директора Матьє Блазі.