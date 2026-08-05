Що відомо про продажі Chanel

Перші колекції Блазі, які надійшли у продаж у березні, допомогли приватному паризькому модному дому протистояти загальному сповільненню в індустрії, про що пише Reuters.

Це сповільнення відобразилося у квартальних результатах публічних конкурентів – LVMH та Hermès, чиє помірне зростання продажів не переконало інвесторів.

За даними Bloomberg, продажі модного підрозділу Chanel, на який припадає близько 60% загальної виручки компанії, у першому півріччі зростали такими ж темпами, як і загальні продажі групи. Водночас ще сильніше зросли продажі підрозділу годинників та ювелірних виробів – на 35%.

Зростання продажів було зафіксовано в усіх регіонах, зокрема в Китаї та на Близькому Сході.

У США продажі збільшилися більше, ніж на 25%.

Компанія, яка офіційно публікує фінансові показники лише раз на рік, у травні повідомила, що її виручка у 2025 році зросла на 2% – до 19,3 мільярда доларів – після спаду у 2024 році.

Нагадаємо, що російські ЗМІ раніше писали, що Chanel, захищати свої права на інтелектуальну власність у країні. Згідно з інформацією, компанія зареєструвала в Роспатенті одразу п'ять торгівельних марок.

Водночас в український розвідці пояснювали, що компанії таким чином прагнуть зберегти свої права, аби уникнути використання бренду третіми особами.