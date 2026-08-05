Что известно о продажах Chanel

Первые коллекции Блази, поступившие в продажу в марте, помогли частному парижскому модному дому противостоять общему спаду в отрасли, что пишет Reuters.

Этот спад отразился на квартальных результатах публичных конкурентов – LVMH и Hermès, чей умеренный рост продаж не убедил инвесторов.

По данным Bloomberg, продажи модного подразделения Chanel, на которое приходится около 60% общей выручки компании, в первом полугодии росли такими же темпами, как и общие продажи группы. В то же время что еще сильнее выросли продажи подразделения часов и ювелирных изделий – на 35%.

Рост продаж был зафиксирован во всех регионах, в частности в Китае и на Ближнем Востоке.

В США продажи увеличились более чем на 25%.

Компания, которая официально публикует финансовые показатели лишь раз в год, в мае сообщила, что ее выручка в 2025 году выросла на 2% – до 19,3 миллиарда долларов – после спада в 2024 году.

Напомним, что российские СМИ ранее писали, что Chanel защищает свои права на интеллектуальную собственность в стране. Согласно информации, компания зарегистрировала в Роспатенте сразу пять торговых марок.

В то же время в украинской разведке поясняли, что компании таким образом стремятся сохранить свои права, чтобы избежать использования бренда третьими лицами.