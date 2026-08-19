Эта хрупкая женщина изменила моду не только XX века, но и по сей день задает тренды в классике. Чтобы лучше понять эту личность, ее путь к успеху и личные утраты, 24 Канал подготовил материал, который даст ответы на все вопросы.

Невероятные факты о Коко Шанель

Она росла в приюте

Когда Габриэль было 11 лет, умерла ее мать. Семья была многодетной, а у отца не было денег, чтобы прокормить детей. Из-за этого девочка вместе с младшей сестрой оказалась в приюте при монастыре, а остальных детей отец отдал тетям.

Именно в монастыре Шанель научилась шить, однако не это избавило ее от насмешек сверстников.

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Первая работа и прозвище Коко

Первой работой модельерши была швея в ателье в Париже. А затем она стала продавщицей. Поскольку денег требовалось больше, то по ночам Габриэль подрабатывала, пела в кабаре. Там она пела одну песню "Ko Ko Ri Ko", поэтому и на всю жизнь получила прозвище Коко.

Коко Шанель в 1926 году / Фото Getty Images

Судьбоносное знакомство и первый собственный магазин

Однажды юную девушку познакомили с Артуром Кейпелом (близкое окружение называло его Боем). Как-то их пригласили на скачки, куда Шанель надела черные классические брюки и маленькую шляпку собственного производства. Это событие стало настоящим шоком для публики, ведь так одеваться женщине в 1920-е годы было недопустимо. Но интересно то, что после этого она получила несколько заказов на шляпки.

Первый магазин с шляпками женщина открыла в 1910 году. Он получил название Chanel Modes. Ее простые и маленькие шляпки стали настоящим писком моды.

Никогда не выходила замуж

В жизни дизайнерши было много романов. Если бы Коко жила в наше время, то ее имя не исчезало бы из заголовков глянцевых журналов.

С высшим светом ее познакомил Этьен Бальсан, и именно он свел юную Шанель с Артуром. Именно Кейпела она считала любовью всей своей жизни и только от него хотела завести ребенка. Но мужчина женился на другой, однако это не поставило точку в их отношениях. В 1919 году промышленник погиб в автокатастрофе. Эта новость стала для нее огромным ударом на всю жизнь. Из-за этого Коко так и не стала матерью.

Чтобы скорбеть о потерянной любви, дизайнер создала маленькое черное платье, ставшее символом скорби.

Коко Шанель / Фото Getty Images

Многочисленные романы и обвинения в коллаборационизме

После смерти возлюбленного в жизни модельерки было еще много мужчин. В списке был большой князь Дмитрий Павлович – кузен российского императора Николая II, который познакомил женщину с парфюмером Эрнестом Бо (создателем духов Chanel №5).

Далее был герцог Вестминстерский – роман длился несколько лет и вдохновил ее на создание элементов женского гардероба именно в британском стиле. Интересно, что член королевской семьи предлагал Шанель выйти замуж, однако у женщины было собственное мнение по этому поводу.

Герцогов и герцогинь может быть сколько угодно, а Коко Шанель одна на все времена,

– говорила тогда дизайнер.

Еще одним важным мужчиной был Ганс фон Динклаге – немецкий офицер разведки, который помог ей освободить племянника из фашистского плена. Но за это она поплатилась свободой на 14 лет. Ее обвинили в коллаборационизме. Когда сотрудники правоохранительных органов поняли, что она стала жертвой его шпионских игр, то сразу же отпустили ее.

Главные творения Коко Шанель

Сумка на длинной цепочке под названием "Шанель 2.55" появилась неслучайно, ведь сама Коко постоянно теряла свои ридикюли, поэтому это творение стало настоящей находкой.

Предпочитала изготавливать недорогие аксессуары из искусственных камней. Она называла такие украшения "фантазийной бижутерией". Узнаваемость ее стиля заключалась в создании украшений с использованием массивных камней.

Коко Шанель в 1936 году / Фото из сети

В 1921 году на свет появились духи Chanel №5, придуманные Эрнестом Бо. Шанель хотела создать для себя свой аромат и обратилась к нему за помощью. Парфюмер предложил ей несколько экспериментальных ароматов в маленьких пробирках. Среди них ей больше всего понравился аромат под номером 5. Она выбрала его специально для себя и назвала Chanel №5. А уже позже решила продавать его в собственном бутике.

Парфюм Chanel №5 / Скриншот с сайта Chanel

Хотя это и не творение, но Коко ввела моду на загар. Это произошло не специально. Дизайнер отправилась в круиз на лайнере. Там она загорела до шоколадного оттенка, а после этого появилась на вечеринке в Каннах. Все состоятельные женщины, увидев Коко, сразу побежали загорать.

Второй раз поднялась на пьедестал

Во время Второй мировой войны Шанель уехала на 10 лет в Швейцарию. Вернувшись во Францию, она увидела, что на первом месте в сфере моды находится Dior. Близкие люди убеждали дизайнера, что она не сможет вернуться в индустрию моды, однако Коко знала свое дело.

Первый показ провалился, но последующие становились все лучше и лучше.

"Если созданную сегодня модель вы не увидите завтра на улице – она никогда не будет стоить и гроша. Если увидите много раз – она бесценна",

– сказала эту легендарную фразу модельер.

Коко Шанель в 60-х годах / Фото Getty Images

Когда и в каком возрасте умерла Коко Шанель?

На момент смерти выдающейся дизайнерке было 88 лет. Она ушла из жизни в мире 10 января 1971 года в гостиничном номере отеля Ritz. Официальная причина смерти – сердечный приступ. Легендарную кутюрье похоронили на кладбище Буа-де-Во в Швейцарии.

Кто возглавил модный Дом Chanel после смерти Коко?

Вакантную должность генерального директора и креативного дизайнера в 1983 году занял немецко-французский модельер Карл Лагерфельд. Однако в 2019 году он скончался от рака поджелудочной железы.

Сегодня главным исполнительным директором Дома является Лина Найр, а за креативное направление и создание коллекций отвечает Матье Блази.

Обратите внимание, что продажи французского модного дома Chanel в первом полугодии 2026 года выросли примерно на 16%. Компания опередила конкурентов благодаря новым коллекциям креативного директора Матье Блази.