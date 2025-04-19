Колін Фаррелл вирішив віддати 21-річного сина до спецзакладу через рідкісну хворобу

Ірландський актор Колін Фаррелл зробив відверту заяву про свого сина. 21-річному Джеймсу діагностували синдром Ангельмана.

Син зірки "Бетмена" страждає на рідкісне генетичне захворювання, яке найбільше вражає нервову систему. Про це пише Show 24 з посиланням на The Daily Mail.

До слова Оскароносний Шон Пенн, який підтримує Україну, показався з матір'ю загиблого пілота "Джуса"

У новому інтерв'ю Колін Фаррелл розповів, що він та його колишня кохана Кім Борденейв ухвалили рішення помістити Джеймса у спеціальний заклад довготривалого догляду, де про нього належно піклуватимуться. Хлопець не може говорити та потребує допомоги опікуна.

Актор пояснив, що розуміє тих батьків, які самі піклуються про свою дитину. Але він хвилюється, що буде з Джеймсом, якщо з ним чи його матір'ю щось станеться.

Це дуже складно. Деякі батьки скажуть: "Я хочу сам піклуватися про свою дитину". І я це поважаю. Але мій найбільший страх полягає у тому, що якщо у мене завтра станеться серцевий напад, і, Боже збав, мати Джеймса, потрапить в автокатастрофу і її теж не стане – Джеймс залишиться сам по собі? Тоді він буде під опікою держави, і куди він піде? Ми не зможемо на це повпливати,

– поділився Фаррелл.

Актор додав, що ретельно ставиться до вибору закладу. Він планує обов'язково відвідувати сина та регулярно забирати його додому.

"Ми хочемо, щоб він знайшов місце, де зможе жити повноцінним і щасливим життям, де він буде відчувати зв'язок з іншими", – зазначив знаменитість.



Колін Фаррелл з сином / Фото People

Колін Фаррелл вперше зізнався про хворобу сина у 2007 році. Актор розповідав, що у дитинстві хлопчик не міг сидіти та не повзав. У півтора року йому діагностували церебральний параліч. Згодом виявилося, що лікарі помилилися.

Колін Фаррелл виховує також молодшого сина Генрі, який народився у 2009 році від польської акторки Аліції Бахледи