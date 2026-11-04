Колись були найкращими подругами: зіркові дружби, які закінчилися скандалами

Зіркові тандеми нерідко здаються непорушними, проте публічність і взаємні претензії здатні зруйнувати навіть багаторічний зв'язок. 24 Канал зібрав історії українських знаменитостей, чиї дружні стосунки не витримали випробування часом.

Зіркові тандеми нерідко здаються непорушними, проте публічність і взаємні претензії здатні зруйнувати навіть багаторічний зв'язок. 24 Канал зібрав історії українських знаменитостей, чиї дружні стосунки не витримали випробування часом.

Наталка Денисенко та Олена Світлицька

Акторки познайомилися ще під час навчання в інституті, після чого їхній зв'язок тривав майже 18 років. Зірки не лише підтримували одна одну на кастингах і знімалися разом, а й поріднилися: Наталка стала хрещеною матір'ю доньки Олени.

Проте на початку 2026 року шанувальники звернули увагу, що Світлицька не з'явилася на дні народження Денисенко, а спільні світлини зникли із соцмереж. Незабаром Наталка підтвердила остаточний розрив у розмові з журналісткою Люкс ФМ.



Наталка Денисенко та Олена Світлицька / Відкриті джерела

Дійсно, ми не спілкуємося. Після всього, що я отримала від неї, я не буду з нею спілкуватися вже так близько. Зараз я взагалі не маю бажання йти на контакт. Як на мене, це ревнощі та заздрощі,

– Наталка Денисенко, акторка.

Світлицька, зі свого боку, зазначала, що припинити контакт було її виваженим рішенням після певних дій з боку подруги, про які вона не бажає розповідати на публіку. Наразі куми повністю обірвали будь-який зв'язок.

Оля Полякова та Маша Єфросиніна

Історія співачки та ведучої показує протилежний сценарій: їхні стосунки розпочиналися з взаємної неприязні та професійної недовіри. Проте згодом зірки зблизилися, відверто обговорили старі претензії та створили популярне YouTube-шоу "Дорослі дівчата".

Оля Полякова та Марія Єфросиніна / Фото з інстаграму polyakovamusic

Їхній тандем роками транслював приклад жіночої єдності, однак у 2026 році мережею прокотилася нова хвиля напруги. Причиною розмов про холод між ними стали резонансні висловлювання чоловіка співачки Вадима Буряковського на адресу ведучої.

Ситуація загострилася, коли Єфросиніна оцінила критичний допис щодо нової композиції Полякової, після чого Оля відписалася від Маші в Instagram. Попри те, що спільне шоу призупинили, а публічні взаємодії звели до мінімуму, знаменитості утримуються від прямих ворожих звинувачень.

Настя Каменських та Анна Андрійчук

Співачка Настя Каменських та дизайнерка Анна Андрійчук тривалий час вважалися нерозлучними подругами. Вони разом подорожували, святкували важливі родинні події та з'являлися у реаліті-проєктах. Однак у 2022 році між близькими людьми настала раптова тиша.

Дівчата відписалися одна від одної у соціальних мережах і перестали згадувати минулу близькість. Ані Настя, ані Анна жодного разу не прокоментували причину завершення спілкування, обравши повне мовчання замість публічних розбирань.

Настя Каменських та Анна Андрійчук / Відкриті джерела

Ольга Фреймут та Сергій Притула

Сергій Притула та Ольга Фреймут разом працювали на Новому каналі, зокрема вели ранкове шоу "Підйом". Однак їхні стосунки зіпсувалися після того, як у 2013 році телеведуча перейшла на 1+1. Притула стверджував, що перед цим запитував колегу про її плани, але вона запевнила його, що залишиться на каналі. Згодом шоумен дізнався, що Фреймут уже домовилася про перехід. Сергій сприйняв це як зраду та зізнавався, що не міг пробачити Ольгу протягом п’яти років.

У 2018 році вони зустрілися в її програмі "Оля", де Притула відкрито пригадав ситуацію та заявив: "Ти зрадила мене, Фреймут. Ти всадила мені в серце кілок". Телеведуча попросила вибачення за те, що сталося. Так колишні колеги нарешті публічно проговорили давню образу.

Ольга Фреймут та Сергій Притула / Фото з інстаграму freimutolia

Історія Сергія Притули та Ольги Фреймут – не єдиний випадок, коли слова чи вчинки українських знаменитостей ставали причиною гучних суперечок. Подекуди звичайна розмова перед камерами оберталася публічним скандалом, а сказане в інтерв’ю ще довго обговорювали в мережі



