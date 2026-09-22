Там одружувалися Джей Ло, Аффлек, Вілліс і Демі Мур: ексдружина Ступки показала, де вийшла заміж
На вихідних ексдружина Дмитра Ступки Поліна Логунова повідомила, що вийшла заміж. Водночас тоді вона не стала ділитися подробицями свого весілля.
Тепер же Логунова розкрила деталі. У своєму інстаграмі блогерка показала, де та як відбулася її весільна церемонія.
Поліна Логунова вийшла заміж у Лас-Вегасі. Для церемонії вона з коханим обрала A Little White Wedding Chapel – відому каплицю, розташовану в Лас-Вегасі, штат Невада. Її відкрили ще у 1954 році, а сьогодні вона відома як місце численних швидких весіль, зокрема серед знаменитостей. У різні роки тут одружувалися чимало знаменитостей, зокрема Брюс Вілліс і Демі Мур, Майкл Джордан і Хуаніта Ваной, Брітні Спірс, а також Дженніфер Лопес і Бен Аффлек.
Одружилися в Лас-Вегасі. У місці, де легенди казали: "Я згоден"… У тому, щоб стати маленькою частиною цієї історії, було щось неймовірно красиве. Не тому, що це було наймасштабніше весілля. Не тому, що воно було найбільш традиційним. А тому, що воно було нашим,
– написала блогерка і показала кадри з коханим.
Поліна Логунова з нареченим: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як склалося життя Дмитра Ступки після розлучення з Поліною Логуновою та де він перебуває зараз.