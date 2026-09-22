Тепер же Логунова розкрила деталі. У своєму інстаграмі блогерка показала, де та як відбулася її весільна церемонія.

Поліна Логунова вийшла заміж у Лас-Вегасі. Для церемонії вона з коханим обрала A Little White Wedding Chapel – відому каплицю, розташовану в Лас-Вегасі, штат Невада. Її відкрили ще у 1954 році, а сьогодні вона відома як місце численних швидких весіль, зокрема серед знаменитостей. У різні роки тут одружувалися чимало знаменитостей, зокрема Брюс Вілліс і Демі Мур, Майкл Джордан і Хуаніта Ваной, Брітні Спірс, а також Дженніфер Лопес і Бен Аффлек.

Одружилися в Лас-Вегасі. У місці, де легенди казали: "Я згоден"… У тому, щоб стати маленькою частиною цієї історії, було щось неймовірно красиве. Не тому, що це було наймасштабніше весілля. Не тому, що воно було найбільш традиційним. А тому, що воно було нашим,

– написала блогерка і показала кадри з коханим.

Поліна Логунова з нареченим: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як склалося життя Дмитра Ступки після розлучення з Поліною Логуновою та де він перебуває зараз.