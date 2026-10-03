5 гучних конфліктів українських зірок, які обговорював увесь шоубізнес

Зіркові дружба та співпраця іноді закінчуються не спільною фотосесією, а сторіс із претензіями, інтерв'ю з дуже красномовними паузами й фразою "більше нічого коментувати не буду". Український шоубізнес у цьому сенсі стабільно забезпечує глядачів сюжетами не гірше за серіали.

24 Канал пригадує п'ять публічних конфліктів українських знаменитостей, які наробили чимало галасу.

Ксенія Мішина та Наталка Денисенко



Ксенія Мішина та Наталка Денисенко / Колаж 24 Каналу



Наприкінці 2025 року Мішина різко розкритикувала Денисенко після її інтерв'ю Маші Єфросиніній. Акторка звинуватила колегу у брехні та лукавстві, а Денисенко відповіла значно стриманіше – неоднозначним дописом у соцмережах. Колишня дружня історія перетворилася на сюжет, де сторіс було більше, ніж дипломатії.

СолоХа та Тарас Цимбалюк



СолоХа та Тарас Цимбалюк / Колаж 24 Каналу



Співачка та актор разом працювали у виставі "Наші Кайдаші", однак дружба не пережила певних закулісних обставин. У червні 2026 року СолоХа заявила, що більше не спілкується з Цимбалюком і дуже різко висловилася про його людські якості. Схоже, Кайдашеві сварки вирішили ненадовго вийти зі сцени у реальне життя.

Катерина Бужинська та Михайло Грицкан



Катерина Бужинська та Михайло Грицкан / Колаж 24 Каналу



На початку 2026 року Бужинська оголосила про завершення багаторічної співпраці з Грицканом. Співачка заявила, що зіткнулася з непорядністю та відчула, що її використали, зокрема звинуватила колегу у переманюванні частини команди. Грицкан згодом обрав значно спокійнішу позицію: мовляв, кожен іде своєю дорогою.

Анна Трінчер та Parfeniuk



Анна Трінчер та Parfeniuk / Колаж 24 Каналу



Трінчер публічно говорила, що не підтримує близького спілкування з Іллею Парфенюком через ситуацію навколо звинувачень, озвучених його колишньою партнеркою. При цьому співачка окремо наголошувала, що поважає його як музиканта, але не поділяє його поглядів і цінностей. Тож формат стосунків залишився максимально лаконічним: зустрілися, привіталися – і пішли далі.

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк



Віталій Козловський та Ігор Кондратюк / Колаж 24 Каналу



Тут уже не сварка, а повноцінна сага на 13 років. Після завершення співпраці у 2012 році сторони роками сперечалися через права на пісні та гроші, а історія дійшла до судів. У 2025 році Козловський погасив борг і повернув права на каталог, але теплими їхні стосунки після цього назвати складно: Кондратюк заявляв, що просто закрив для себе цю тему.

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