24 Канал пригадує п'ять публічних конфліктів українських знаменитостей, які наробили чимало галасу.

Ксенія Мішина та Наталка Денисенко



Ксенія Мішина та Наталка Денисенко / Колаж 24 Каналу



Наприкінці 2025 року Мішина різко розкритикувала Денисенко після її інтерв'ю Маші Єфросиніній. Акторка звинуватила колегу у брехні та лукавстві, а Денисенко відповіла значно стриманіше – неоднозначним дописом у соцмережах. Колишня дружня історія перетворилася на сюжет, де сторіс було більше, ніж дипломатії.

СолоХа та Тарас Цимбалюк



СолоХа та Тарас Цимбалюк / Колаж 24 Каналу



Співачка та актор разом працювали у виставі "Наші Кайдаші", однак дружба не пережила певних закулісних обставин. У червні 2026 року СолоХа заявила, що більше не спілкується з Цимбалюком і дуже різко висловилася про його людські якості. Схоже, Кайдашеві сварки вирішили ненадовго вийти зі сцени у реальне життя.

Катерина Бужинська та Михайло Грицкан



Катерина Бужинська та Михайло Грицкан / Колаж 24 Каналу



На початку 2026 року Бужинська оголосила про завершення багаторічної співпраці з Грицканом. Співачка заявила, що зіткнулася з непорядністю та відчула, що її використали, зокрема звинуватила колегу у переманюванні частини команди. Грицкан згодом обрав значно спокійнішу позицію: мовляв, кожен іде своєю дорогою.

Анна Трінчер та Parfeniuk



Анна Трінчер та Parfeniuk / Колаж 24 Каналу



Трінчер публічно говорила, що не підтримує близького спілкування з Іллею Парфенюком через ситуацію навколо звинувачень, озвучених його колишньою партнеркою. При цьому співачка окремо наголошувала, що поважає його як музиканта, але не поділяє його поглядів і цінностей. Тож формат стосунків залишився максимально лаконічним: зустрілися, привіталися – і пішли далі.

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк



Віталій Козловський та Ігор Кондратюк / Колаж 24 Каналу



Тут уже не сварка, а повноцінна сага на 13 років. Після завершення співпраці у 2012 році сторони роками сперечалися через права на пісні та гроші, а історія дійшла до судів. У 2025 році Козловський погасив борг і повернув права на каталог, але теплими їхні стосунки після цього назвати складно: Кондратюк заявляв, що просто закрив для себе цю тему.

Раніше ми вже розповідали про знаменитостей, які не спілкуються з родичами.



