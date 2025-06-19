Збиратимуть на РЕБи для військових медиків: концерти "Океану Ельзи" у Львові мають важливу мету

Цього літа у Львові відбудеться одразу кілька концертів гурту "Океан Ельзи". Серія виступів мають важливу благодійну мету – збір коштів для українських захисників.

Колектив разом з благодійним фондом SoftServe "Відкриті очі збиратиме на 50 комплектів РЕБів. Вони необхідні для захисту автівок швидкої допомоги, які щодня рятують життя на фронті, пише Show 24.

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У медичній евакуації все залежить від "глибини", на яку ми заходимо, але РЕБ – обов'язковий. Такі системи рятують не лише техніку, а й життя екіпажу: медиків, водіїв, фельдшерів, лікарів. І найважливіше, що вони захищають поранених, яких ми вивозимо. Їм це потрібно найбільше,

– сказав головний сержант, бойовий фельдшер, позивний "Морпіх" (82 ОДШБр).

Довідка. РЕБ (спеціалізована система радіоелектронного захисту) створює перешкоду в спеціальних частотних діапазонах. Це дезорієнтує вороже обладнання. Як вказують військові, завдяки РЕБам ймовірність ураження автомобілів швидкої та їхнього екіпажу знижується на 90%.

Мета проєкту Life Waves. Powered by Okean Elzy – підсилити військових медиків. Колектив планує зібрати 15 мільйонів гривень на 50 комплектів РЕБів. Їх встановлять на авто швидкої допомоги, які передав фонд (це 328 машин з початку повномасштабної війни, 30 з яких закуплено у партнерстві з "Океаном Ельзи").

Наразі з потрібної суми зібрано вже 1,6 мільйона гривень. Під час концертів у Львові кожен глядач може допомогти врятувати життя медикам. Можна буде долучитися до збору через аукціони з артефактами від гурту та військових або обміняти на донат благодійний мерч. Зробити свій внесок на РЕБи для медиків також можна через офіційний сайт фонду.

Друзі, приходьте на наші концерти, і ми разом захистимо наших бойових медиків та поранених захисників на надважливих перших етапах евакуації,

– закликає лідер гурту Святослав Вакарчук.

Підтримка військових медиків – один з основних напрямів діяльності благодійного фонду "Відкриті очі". Фонд співпрацює з медичними підрозділами й забезпечує не тільки транспортом, але й іншим оснащенням: апаратами ШВЛ, дефібриляторами, кисневими балонами тощо.

Нагадаємо, "Океан Ельзи" виступить у Львові 27, 28, 29 червня та 1 липня на території !FESTrepublic.