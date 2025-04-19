Соліст Coldplay заспівав для росіянина і заявив, що гурт зіграє в Росії, коли Путін скаже "так"

Під час концерту в Сеулі фронтмен британського рок-гурту Coldplay Кріс Мартін звернувся до російського шанувальника. Співак заявив, що приїде до Росії, коли дозволить Володимир Путін.

Відповідне відео з'явилося в тікток-акаунті golden__pisces, пише Show 24.

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Під час концерту в Сеулі Кріс Мартін звернувся до хлопця з натовпу. Співак запитав, звідки він приїхав. У відповідь шанувальник показав телефон з написом "Russi".

Після цього фронтмен гурту Coldplay склав імпровізовану пісню для росіянина, яку виконав під гітару. Він назвав російського шанувальника "братом" та сказав, що приїде до Росії, коли Володимир Путін "скаже так".

Ласкаво прошу, мій чудовий брате. Я знаю, дістатися сюди було непросто. Але одного дня ми зіграємо в далекій Росії. Треба лише, щоб Путін сказав "так",

– заспівав Кріс Мартін.

Натовп емоційно відреагував на вчинок Кріса Мартіна, люди вигукували та аплодували.

Кріс Марті та Coldplay підтримували Україну

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення Кріс Мартін та Coldplay підтримували Україну. Так, під час туру у 2022 році співак неодноразово виходив на сцену з синьо-жовтими стрічками.

На концерті у Варшаві гурт Coldplay виконав пісню "Обійми" гурту "Океан Ельзи" з українським музикантом, а під час виступу у Брюсселі – вже разом зі Святославом Вакарчуком.

Попри криваву війну, яку Росія розв'язала проти України, світ продовжує толерувати росіян. Так, нещодавно у мережі з'явилося відео, на якому Жан-Клод Ван Дамм заявив, що хоче приїхати до Росії. До того ж актор зізнався у любові Володимиру Путіну. Біля нього сидів колишній український нардеп Олександр Онищенко.