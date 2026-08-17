Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес одружилися: хто був на весіллі зіркової пари

Весілля Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес стало однією з найбільш очікуваних світських подій цього літа. Після десяти років стосунків пара нарешті одружилася – церемонія відбулася 11 серпня 2026 року в Португалії.

До весілля у ЗМІ з'являлося чимало припущень щодо місця проведення церемонії. Зокрема, подейкували, що Роналду та Родрігес можуть одружитися на острові Мадейра, у столиці регіону – Фуншалі.

За однією з версій, пара нібито навіть забронювала головний католицький собор міста, а гостей планувала розмістити в розташованому неподалік п’ятизірковому готелі Savoy Palace.Не менш масштабним виглядав і список потенційних гостей. Серед запрошених нібито могли бути футболісти Ріо Фердінанд і Кіліан Мбаппе, а також голлівудські та музичні зірки, зокрема Він Дізель і Ріанна.

Однак жоден із цих прогнозів не справдився. Замість пишної церемонії на Мадейрі пара обрала камерне весілля в зовсім іншій частині Португалії – у власному будинку в Кашкайші, що неподалік від Лісабона. Про це Кріштіану та Джорджина розповіли в коментарі виданню VOGUE.

На весілля були лише найближчі – п'ятеро дітей пари: Кріштіану-молодший, Єва, Матео, Алана та Белла.

У майбутньому ми проведемо велике весілля, щоб відсвяткувати його з родиною та друзями. Але цей рік для нас, Cris y Gio, як нас називають друзі та рідні, був божевільним: робота, змагання, діти. Я не хотіла, щоб наша 10-та річниця минула непоміченою… Замки, будинки, острови, коні, автомобілі – усе це ми можемо мати щодня. А ось щось камерне – для нас незвичніше,

– пояснила Родрігес.

До речі, раніше ми розповідали історію стосунків Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес – від першої зустрічі до заручин.