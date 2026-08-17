До свадьбы в СМИ появлялось немало предположений о месте проведения церемонии. В частности, ходили слухи, что Роналду и Родригес могут пожениться на острове Мадейра, в столице региона – Фуншале.

По одной из версий, пара якобы даже забронировала главный католический собор города, а гостей планировала разместить в расположенном неподалеку пятизвездочном отеле Savoy Palace. Не менее впечатляющим выглядел и список потенциальных гостей. Среди приглашенных якобы могли быть футболисты Рио Фердинанд и Килиан Мбаппе, а также голливудские и музыкальные звезды, в частности Вин Дизель и Рианна.

Однако ни один из этих прогнозов не оправдался. Вместо пышной церемонии на Мадейре пара выбрала камерную свадьбу в совершенно другой части Португалии – в собственном доме в Кашкайше, недалеко от Лиссабона. Об этом Криштиану и Джорджина рассказали в комментарии изданию VOGUE.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

На свадьбе присутствовали только самые близкие – пятеро детей пары: Криштиану-младший, Ева, Матео, Алана и Белла.

В будущем мы устроим большую свадьбу, чтобы отпраздновать это событие с семьей и друзьями. Но этот год для нас, Cris y Gio, как нас называют друзья и родные, был сумасшедшим: работа, соревнования, дети. Я не хотела, чтобы наша 10-я годовщина прошла незаметно… Замки, дома, острова, лошади, автомобили – все это у нас может быть каждый день. А вот что-то камерное – для нас необычнее,

– пояснила Родригес.

Кстати, ранее мы рассказывали историю отношений Криштиану Роналду и Джорджины Родригес – от первой встречи до помолвки.