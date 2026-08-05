По этому поводу 24 Канал вспоминает, как началась история их любви, которая длится уже почти десять лет.

Первая встреча португальского нападающего и испанской модели состоялась еще в 2016 году в мадридском бутике Gucci, где Джорджина работала обычной продавщицей. Уже через несколько дней судьба вновь свела их с Криштиану на мероприятии другого известного бренда. Именно там пара получила возможность пообщаться в неформальной обстановке, вдали от рабочей суеты. По словам Джорджины, для обоих это была любовь с первого взгляда.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес в 2017 году / Фото из инстаграма футболиста

Свой первый совместный выход в свет пара совершила 9 января 2017 года во время церемонии FIFA Football Awards в Цюрихе. В тот вечер Роналду получал свой четвертый "Золотой мяч", а рядом с ним сияла его новая возлюбленная.

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Сегодня Криштиану Роналду воспитывает пятерых детей. Его первенец, Криштиану Роналду-младший, появился на свет в 2010 году в Калифорнии, однако имя его матери Криштиану держит в секрете по взаимной договоренности.

Джорджина Родригес, Криштиану Роналду и Криштиану Роналду-младший / Фото из инстаграма жены футболиста

В июне 2017 года с помощью суррогатного материнства родились близнецы – дочь Ева Мария и сын Матео.

Уже через пять месяцев после рождения двойни Джорджина подарила футболисту их общую дочь Алану Мартину.

Семья продолжала расти: в 2021 году пара сообщила, что ждет еще одну пару близнецов. Однако 18 апреля 2022 года пара пережила одну из самых болезненных трагедий в своей жизни. Дочь Белла Эсмеральда родилась здоровой, а ее брат-близнец Ангел умер во время родов. В то же время эта утрата еще больше сплотила пару.

Криштиану Роналду с женой и младшими детьми / Фото из инстаграма футболиста

Джорджина подчеркивала, что всегда ставит интересы семьи на первое место, подстраивая свой график под спортивную жизнь Роналду и потребности детей.

Я очень горжусь тем, что являюсь твоей женой, и не вижу в этом ничего плохого – наоборот,

– рассказывала возлюбленная спортсмена в одном из интервью.

В августе прошлого года пара официально объявила о помолвке. Тогда Джорджина продемонстрировала роскошное кольцо, которое сразу стало предметом обсуждения.



Обручальное кольцо, которое Криштиану Роналду подарил Джорджине Родригес / Фото из инстаграма модели

Ювелирный эксперт Белджафла оценил, что общий вес всех камней украшения составляет около 37 карат. По его словам, стоимость кольца достигает 4–5 миллионов долларов благодаря исключительным характеристикам бриллиантов – их чистоте, цвету и размеру. Эксперт также отметил, что украшения такого уровня встречаются крайне редко.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Фото из инстаграма модели

Празднование свадьбы пары обещает быть грандиозным. Местом проведения выбран родной для футболиста остров Мадейра. По данным СМИ, организаторы уже провели бронирование главного католического собора в городе Фуншал для проведения церемонии. Гости торжества, среди которых ожидают увидеть Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора, Рианну, Дженнифер Лопес и даже звезду "Форсажа" Вина Дизеля, остановятся в элитном отеле Savoy Palace. В настоящее время отель полностью закрыт для посторонних, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность для звездных гостей и близких пары.