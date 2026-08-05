З цієї нагоди 24 Канал згадує, як почалася історія їхнього кохання, що триває майже десять років.

Перша зустріч португальського форварда та іспанської моделі відбулася ще у 2016 році в мадридському бутіку Gucci, де Джорджина працювала звичайною продавчинею. Вже за кілька днів доля знову звела їх з Кріштіану на заході іншого відомого бренду. Саме там пара отримала можливість поспілкуватися в неформальній атмосфері, далеко від робочої метушні. За словами Джорджини, це стало коханням з першого погляду для обох.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес у 2017 році / Фото з інстаграму футболіста

Свій перший спільний вихід у світ пара здійснила 9 січня 2017 року під час церемонії FIFA Football Awards у Цюріху. Того вечора Роналду отримував свій четвертий Золотий м'яч, а поруч із ним сяяла його нова кохана.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Сьогодні Кріштіану Роналду виховує п'ятьох дітей. Його первісток, Кріштіану Роналду-молодший, з'явився на світ у 2010 році в Каліфорнії, проте ім'я його матері Кріштіану тримає в таємниці за спільною домовленістю.

Джорджина Родрігес, Кріштіану Роналду та Кріштіану Роналду-молодший / Фото з інстаграму дружини футболіста

У червні 2017 року за допомогою сурогатного материнства народилися двійнята – донька Єва Марія та син Матео.

Вже за п'ять місяців після народження двійні Джорджина подарувала футболісту спільну доньку Алану Мартіну.

Родина продовжувала зростати: 2021 році пара повідомила, що чекає ще одну двійню. Проте 18 квітня 2022 року пара пережила одну з найболючіших трагедій у своєму житті. Донька Белла Есмеральда народилася здоровою, а її брат-близнюк Ангел помер під час пологів. Водночас ця втрата ще більше згуртувала пару.

Кріштіано Роналдо з дружиною і молодшими дітьми / Фото з інстаграму футболіста

Джорджина наголошувала, що завжди ставить інтереси сім'ї на перше місце, адаптуючи свій графік до спортивного життя Роналду та потреб дітей.

Я дуже пишаюся тим, що є твоєю дружиною, і не бачу в цьому нічого поганого – навпаки,

– розповідала кохана спортсмена в одному з інтерв'ю.

Минулого року, у серпні, пара офіційно оголосила про заручини. Тоді Джорджина продемонструвала розкішну каблучку, яка одразу стала предметом обговорення.



Заручальне кільце, яке Кріштіану Роналду подарував Джорджині Родрігес / Фото з інстаграму моделі

Ювелірний експерт Белджафла оцінив, що загальна вага всіх каменів прикраси становить близько 37 каратів. За його словами, вартість каблучки сягає 4-5 мільйонів доларів завдяки винятковим характеристикам діамантів – їхній чистоті, кольору та розміру. Експерт також зазначив, що прикраси такого рівня трапляються надзвичайно рідко.

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду / Фото з інстаграму моделі

Святкування весілля пари обіцяє бути грандіозним. Місцем проведення обрали рідний для футболіста острів Мадейра. За даними ЗМІ, організатори вже забронювали головний католицький собор у місті Фуншал для проведення церемонії. Гості свята, серед яких очікують побачити Кіліана Мбаппе, Вінісіуса Жуніора, Ріанну, Дженніфер Лопес та навіть зірку "Форсажу" Віна Дізеля, зупиняться в елітному готелі Savoy Palace. Наразі готель повністю закрили для сторонніх, аби забезпечити максимальну приватність для зіркових гостей та близьких пари.