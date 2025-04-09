Укр Рус
Show24 Світові знаменитості У шкіряному бюстгальтері й підтяжках: Крістен Стюарт з'явилася на публіці в незвичному образі
9 квітня, 13:13
2

У шкіряному бюстгальтері й підтяжках: Крістен Стюарт з'явилася на публіці в незвичному образі

Марія Примич
Основні тези
  • Крістен Стюарт відвідала показ фільму "Сакраменто" у Лос-Анджелесі 7 квітня.
  • Акторка обрала незвичний образ, одягнувши шкіряний чорний бюстгальтер, чорні штани та підтяжки у смужку.

Американська акторка Крістен Стюарт відвідала показ майбутнього фільму "Сакраменто", в якому зіграла роль Розі. Захід відбувся у Лос-Анджелесі 7 квітня.

Зірка фільму "Сутінки" з'явилася на публіці в доволі незвичному образі, відмовившись від сукні. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на People

Теж цікаво В оксамитовій сукні й об'ємній накидці: Дженніфер Лопес з'явилася на публіці в розкішному образі

Крістен Стюарт одягнула шкіряний чорний бюстгальтер, чорні штани та підтяжки у смужку. Свій образ вона доповнила прикрасами та чорними ботфортами на платформі. Акторка розпустила волосся та зробила макіяж. 

Крістен Стюарт на показі фільму "Сакраменто" / Фото Getty Images

Мій стиль трохи гострий та інший. Це весело носити одяг, який демонструє мою особистість, і я почуваюсь набагато комфортніше та впевненіше, коли це роблю. Це нудно, якщо я виглядаю як усі. Мені подобається бути іншою, навіть якщо іншим людям не подобається те, що я ношу,
– говорила Крістен Стюарт Vanity Fair у 2016 році. 

Що відомо про фільм "Сакраменто"

  • "Сакраменто" – американська роуд-комедія, режисером якої став Майкл Ангарано. Він також писав сценарій разом з Крістофером Ніколасом Смітом.
  • Окрім Крістен Стюарт, у фільмі знялися Майкл Сера, Майя Ерскін, Майкл Ангарано та інші. 
  • За сюжетом, Рікі (Майкл Ангарано) та Гленн (Майкл Сера) вирушають в імпровізовану подорож з Лос-Анджелеса до Сакраменто. 