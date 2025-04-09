У шкіряному бюстгальтері й підтяжках: Крістен Стюарт з'явилася на публіці в незвичному образі

Американська акторка Крістен Стюарт відвідала показ майбутнього фільму "Сакраменто", в якому зіграла роль Розі. Захід відбувся у Лос-Анджелесі 7 квітня.

Зірка фільму "Сутінки" з'явилася на публіці в доволі незвичному образі, відмовившись від сукні. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на People.

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Крістен Стюарт одягнула шкіряний чорний бюстгальтер, чорні штани та підтяжки у смужку. Свій образ вона доповнила прикрасами та чорними ботфортами на платформі. Акторка розпустила волосся та зробила макіяж.

Крістен Стюарт на показі фільму "Сакраменто" / Фото Getty Images

Мій стиль трохи гострий та інший. Це весело носити одяг, який демонструє мою особистість, і я почуваюсь набагато комфортніше та впевненіше, коли це роблю. Це нудно, якщо я виглядаю як усі. Мені подобається бути іншою, навіть якщо іншим людям не подобається те, що я ношу,

– говорила Крістен Стюарт Vanity Fair у 2016 році.

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