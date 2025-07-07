Мільйони гривень: гурт "Курган & Agregat" озвучив рекордну суму, яку зібрав на потреби бійців
- Гурт "Курган & Agregat" зібрав 19 468 850 гривень для Сил Оборони України під час благодійного концертного туру.
- Кошти зібрані з продажу квитків, аукціонів та донатів, включаючи 9 мільйонів, зібраних у "Палаці спорту".
- Гурт вже почав закупки за зібрані кошти, реагуючи на термінові запити військових.
Гурт "Курган & Agregat" підбив підсумки благодійного концертного туру Україною. Колектив об'їздив понад 15 міст з презентацією альбому "Поле каніфолі".
Учасники гурту "Курган і Agregat" зібрали майже 20 мільйонів гривень для Сил Оборони України – повна сума склала 19 468 850 гривень. Про це пише Show 24 з посиланням на їхню інстаграм-сторінку.
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У колективі повідомили, що понад 6 мільйонів гривень склали кошти з проданих квитків. Тобто це донат від самих "Курган і Agregat". Решта – аукціони та донати шанувальників гурту. У цю суму також увійшли 9 мільйонів, зібрані в "Палаці спорту".
Ми вже почали робити закупки, не чекаючи фінальних підрахунків, бо війна йде і запити термінові. Ви можете в збережених історіях та постах бачити все, але це тільки початок! "Бабла" зібрали багато, тому приступаємо одразу до запитів від військових!
– повідомили учасники гурту.
Підсумки туру "Курган і Agregat" / Фото з інстаграму гурту
"Курган і Agregat" подякували тим, хто приходив на їхні концерти й активно донатили. Вони зауважили, що пишаються своєю аудиторією.
Який інцидент стався під час туру
Під час концертного туру гурту "Курган і Agregat" раптово заборонили виступати у Вінниці та Івано-Франківську. Причиною стало те, що в піснях колективу є матюки. У гурті припустили, що проти виступів були місцеві громади й адміністрації.
"Курган і Agregat" вдалося знайти інші майданчики для того, щоб все-таки провести концерти у цих містах. Зокрема, у Вінниці вдалося зібрати для Сил оборони майже мільйон гривень.