Інакше не міг вчинити: батько Кузьми Скрябіна розкрив правду про виступи сина за Януковича

Батько легендарного українського музиканта Андрія Кузьменка, відомого як Кузьма Скрябін, відверто розповів про найсуперечливіший період у кар'єрі сина. Віктор Кузьменко пояснив, чому у 2004 році артист був змушений агітувати за Віктора Януковича та підтримувати Партію регіонів.

У нещодавньому інтерв'ю Славі Дьоміну 86-річний Віктор Кузьменко поділився деталями того, що насправді відбувалося за лаштунками політичного туру 20-річної давнини. На той час Кузьма був ведучим на телеканалі "Інтер" і мав забезпечувати молоду сім'ю. Керівництво телеканалу, який тоді відзначався проросійськими наративами, поставило музиканту жорсткий ультиматум.

Батько зірки пригадує, що цей вибір дався Андрію надзвичайно складно.

Ми дуже переживали. Тому що цей період – буремні роки. З одного боку ми співчували йому, розуміли, підтримували. А з іншого боку, він інакше не міг вчинити, тому що був тоді ведучим на Інтері і по суті ті роки роботи зробили йому велику популярність. Його попередили: або ти голосуєш за того, або тебе немає на Інтері,

– розповів Віктор Кузьменко.

Сам артист дуже болісно переживав цей крок. Ще у 2014 році Кузьма зізнавався, що шантаж стосувався не лише звільнення, але й повної заборони на професійну діяльність.

Я не в політиці вже років 10, Слава Богу. Останній мій "гордий" вихід був за Януковича в 2004 році. Він був спровокований моєю роботою на "Інтері". Нам сказали чітко, або ви йдете, або ви не йдете, і чотири роки вам закриті виходи на радіо і телебачення,

– пояснював музикант.

Андрій Кузьменко / скриншот з відео

Ця помилка залишила глибокий слід у душі співака. Саме через події 2004 року Кузьма Скрябін категорично відмовлявся виступати на сцені під час Революції Гідності, вважаючи, що втратив на це моральне право. Попри це, він залишався зі своїм народом: фінансово допомагав протестувальникам, закуповував теплі речі, ліки та випускав гостросоціальні треки, підтримуючи українців поза світлом софітів.

Наталія Могилевська вже традиційно вшанувала пам'ять Кузьми Скрябіна у його день народження, опублікувавши архівні фото.