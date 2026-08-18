В недавнем интервью Славе Демину 86-летний Виктор Кузьменко поделился подробностями того, что на самом деле происходило за кулисами политического тура 20-летней давности. В то время Кузьма был ведущим на телеканале "Интер" и должен был обеспечивать молодую семью. Руководство телеканала, который тогда отличался пророссийскими нарративами, поставило музыканту жесткий ультиматум.

Отец звезды вспоминает, что этот выбор дался Андрею чрезвычайно тяжело.

Мы очень переживали. Потому что этот период – бурные годы. С одной стороны, мы сочувствовали ему, понимали, поддерживали. А с другой стороны, он не мог поступить иначе, потому что был тогда ведущим на "Интере" и, по сути, те годы работы принесли ему большую популярность. Ему предупредили: либо ты голосуешь за того, либо тебя не будет на "Интере",

– рассказал Виктор Кузьменко.

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Сам артист очень болезненно переживал этот шаг. Еще в 2014 году Кузьма признавался, что шантаж касался не только увольнения, но и полного запрета на профессиональную деятельность.

Я не в политике уже лет 10, слава Богу. Последний мой "гордый" выход был при Януковиче в 2004 году. Он был спровоцирован моей работой на "Интере". Нам четко сказали: либо вы уходите, либо не уходите, и на четыре года вам закрыты выходы на радио и телевидение,

– пояснял музыкант.

Андрей Кузьменко / скриншот из видео

Эта ошибка оставила глубокий след в душе певца. Именно из-за событий 2004 года Кузьма Скрябин категорически отказывался выступать на сцене во время Революции Достоинства, считая, что утратил на это моральное право. Несмотря на это, он оставался со своим народом: финансово помогал протестующим, закупал теплую одежду, лекарства и выпускал остросоциальные треки, поддерживая украинцев вдали от света софитов.

Наталья Могилевская уже традиционно почтила память Кузьмы Скрябина в день его рождения, опубликовав архивные фото.