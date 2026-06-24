Співачка Lama пояснила переваги стосунків із молодшими чоловіками на прикладі власного досвіду

Українська співачка Наталія Дзеньків, відома під псевдонімом Lama, поділилася думками щодо різниці у віці між партнерами. Артистка, яка перебуває у стосунках із молодшим на 18 років обранцем, вважає такий союз найбільш комфортним.

У нещодавньому коментарі "Наодинці з гламуром" виконавиця зазначила, що поруч із молодшим чоловіком жінка почувається краще та отримує більше позитивної енергії.

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За її словами, це допомагає зберігати молодість та уникати кризових станів.

Взагалі я раджу всім жінкам мати таких чоловіків, молодших за себе. Тому що, по-перше, жінка сама молодо починає виглядати з таким чоловіком. Тому що там правильна молода енергія,

– поділилася 50-річна Lama.

Співачка також розповіла про свій попередній досвід спілкування з однолітками або старшими чоловіками. Вона підкреслила, що не узагальнює, проте раніше стикалася з партнерами, які перебували у пригніченому стані та транслювали цей негатив на неї.

Я не кажу, що всі, але я стикалася з чоловіками, які після 40 – в них вже все пропало типу, вони в депресії, вони ще й тебе присадять на ту депресію і тобі буде погано, і ти з ними будеш на тих же таблетках потім сидіти,

– резюмувала артистка.

Лама у стосунках з Романом / фото з інстаграму

Що відомо про особисте життя Наталії Дзеньків?

Стосунки співачки з музикантом на ім'я Роман тривають з 2016 року. Пара познайомилася під час літнього відпочинку артистки на Херсонщині.

За словами Наталії Дзеньків, їхнє знайомство зав'язалося випадково, коли чоловік звернув увагу на незвичний аромат кави з ваніллю та горіхом, яку пила зірка. Виконавиця неодноразово наголошувала, що попри 18-річну різницю у віці, вони з коханим ніколи її не відчували та мають абсолютно гармонійні стосунки.

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