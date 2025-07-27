Під час фестивалю в Юрмалі: Лайма Вайкуле публічно висловилась про війну Росії з Україною
- Лайма Вайкуле закликала світову спільноту підтримати Україну і заявила, що найголовніше зараз – якнайшвидше завершити війну.
- Співачка відкрито засуджує Росію, називаючи її країною-агресоркою, і зазначає, що не розуміє, чому російська влада витрачає гроші на війну.
У латвійській Юрмалі з 25 до 27 липня триває музичний фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, організований співачкою Лаймою Вайкуле. Під час події артистка не оминула теми війни в Україні.
Зокрема, співачка звернулася до світової спільноти із закликом підтримати нашу державу. Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал "Новини.Live".
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Так, у коментарі латвійському телеканалу TV3+ Вайкуле зазначила, що зараз найголовніше – якнайшвидше завершити війну.
Нічого немає важливішого, ніж це. Тому будемо всі тримати кулачки за те, щоб війна закінчилася,
– сказала знаменитість.
Коли журналіст спробував повернути розмову до теми музики, Лайма відповіла:
"Краще дайте Україні зброї. А музику ми завжди заспіваємо."
Що Лайма Вайкуле каже про війну в Україні?
- Латвійська співачка підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Вона відкрито засуджує Росію та називає її країною-агресоркою, яка без причини напала на мирну державу.
- Артистка каже, що не розуміє, навіщо російська влада витрачає гроші на війну, замість того щоб вкладати їх у медицину чи розвиток своєї країни.
- До 2022 року Вайкуле ще виступала в Росії, але відмовлялася їхати з концертами в окупований Крим – навіть за великі гонорари.