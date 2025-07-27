Під час фестивалю в Юрмалі: Лайма Вайкуле публічно висловилась про війну Росії з Україною

У латвійській Юрмалі з 25 до 27 липня триває музичний фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, організований співачкою Лаймою Вайкуле. Під час події артистка не оминула теми війни в Україні.

Зокрема, співачка звернулася до світової спільноти із закликом підтримати нашу державу. Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал "Новини.Live".

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Так, у коментарі латвійському телеканалу TV3+ Вайкуле зазначила, що зараз найголовніше – якнайшвидше завершити війну.

Нічого немає важливішого, ніж це. Тому будемо всі тримати кулачки за те, щоб війна закінчилася,

– сказала знаменитість.

Коли журналіст спробував повернути розмову до теми музики, Лайма відповіла:

"Краще дайте Україні зброї. А музику ми завжди заспіваємо."

Що Лайма Вайкуле каже про війну в Україні?