Леді Гага вперше стала мамою: що відомо про зіркове поповнення в родині

У світі шоубізнесу спалахнула неймовірно зворушлива новина, про яку вже говорить увесь інтернет. Популярна співачка готується до абсолютно нового етапу у своєму житті, адже у її родині сталося довгоочікуване поповнення.

Як повідомляє видання Page Six, 40-річна попдіва Леді Гага та її 42-річний наречений, підприємець Майкл Поланскі, вперше стали батьками. Пара тривалий час тримала цю радісну подію в таємниці, тож новина стала справжнім сюрпризом для мільйонів прихильників. Наразі стать, ім'я та точна дата народження малюка залишаються в секреті.

Леді Гага вперше стала мамою / Фото Page Six

Останні кілька місяців володарка Греммі практично не з'являлася на публіці та вела дуже затишне, приватне життя. Після завершення виснажливого світового туру The Mayhem Ball у квітні співачка вирішила повністю присвятити свою увагу родині.

Інсайдери з оточення новоспечених батьків зазначають, що між закоханими панує абсолютна гармонія та затишок. Майкл став для артистки надійною опорою, а їхній дім перетворився на справжню "гавань кохання".

Роман Леді Гаги та Майкла Поланскі розпочався ще у 2019 році, а навесні 2024 року обранець освідчився зірці. Виконавиця неодноразово відверто ділилася у своїх інтерв'ю, що щиро мріє про малюка та готова до нового етапу.

Я дуже хочу бути мамою. Це моя наступна головна роль, на яку я неймовірно чекаю,

– зізнавалася епатажна артистка.

Тепер ця мрія нарешті здійснилася, і фанати з усього світу надсилають парі свої найтепліші привітання.

Якщо ж ви хочете дізнатися більше про особисте життя Леді Гаги, то пропонуємо ознайомитись з нашим матеріалом.