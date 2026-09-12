Как сообщает издание Page Six, 40-летняя поп-дива Леди Гага и ее 42-летний жених, предприниматель Майкл Полански, впервые стали родителями. Пара долгое время держала это радостное событие в секрете, поэтому новость стала настоящим сюрпризом для миллионов поклонников. Пока что пол, имя и точная дата рождения малыша остаются в секрете.

Леди Гага впервые стала мамой / Фото Page Six

Последние несколько месяцев обладательница "Грэмми" практически не появлялась на публике и вела очень уютную, уединенную жизнь. После завершения изнурительного мирового тура The Mayhem Ball в апреле певица решила полностью посвятить себя семье.

Инсайдеры из окружения новоиспеченных родителей отмечают, что между влюбленными царит абсолютная гармония и уют. Майкл стал для артистки надежной опорой, а их дом превратился в настоящую "гавань любви".

Роман Леди Гаги и Майкла Полански начался еще в 2019 году, а весной 2024 года избранник сделал звезде предложение. Исполнительница не раз откровенно делилась в своих интервью, что искренне мечтает о малыше и готова к новому этапу.

Я очень хочу стать мамой. Это моя следующая главная роль, которую я с нетерпением жду,

– признавалась эпатажная артистка.

Теперь эта мечта наконец-то сбылась, и поклонники со всего мира присылают паре свои самые теплые поздравления.

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