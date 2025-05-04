Леді Гага зіграла безплатний концерт в Ріо-де-Жанейро: скільки людей відвідали грандіозне шоу

Леді Гага влаштувала безплатний концерт на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро. Міська влада повідомила, що грандіозне шоу американської співачки відвідали понад два мільйони людей.

Найбільший концерт попзірки в історії оплатило місто – це спроба підняти економіку Ріо-де-Жанейро. Влада очікує, що він може принести 100 мільйонів доларів, пише Show 24 з посиланням на BBC.

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Леді Гага виступила на пляжі Копакабана в суботу, 3 травня. Цей концерт був частиною промотуру восьмого альбому співачки Mayhem, в який, зокрема, увійшли пісні Abracadabra та Die With A Smile. Востаннє вона виступала в Бразилії у 2012 році.

Повідомляється, що деякі фани почали займати чергу рано-вранці. На концерті організували масштабні заходи безпеки: чергували 5000 поліціянтів, а відвідувачі проходили через металошукачі. Крім того, влада використовувала дрони та камери з функцією розпізнавання облич, щоб ретельніше контролювати подію.

Леді Гага виступила на пляжі Копакабана / Фото Getty Images

Концерт Леді Гаги на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро / Фото Getty Images

Костюми Леді Гаги були зроблені в бразильській тематиці. Тисячі людей співали разом найвідоміші хіти співачки: Alejandro, Poker Face та Abracadabra, багато хто махав прапором ЛГБТ. Шанувальники попзірки приїхали з усієї країни, аби побачити грандіозне шоу.

Зауважимо, що Леді Гага – не перша людина, яка зіграла безплатний концерт в Ріо-де-Жанейро. Американська співачка Мадонна виступила на пляжі Копакабана у травні 2024 року – шоу також оплатило місто.

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