Після Євробачення-2026: LELÉKA презентувала щемливу пісню про пам'ять і втрату

Представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA презентувала першу пісню після участі в міжнародному пісенному конкурсі.

Разом із треком артистка також випустила атмосферне Live Music Video. Відео вже доступне на ютуб-каналі співачки.

Новий сингл Вікторії називається Zori. Це прониклива композиція, яка має глибокий зміст

Zori – пісня про світлу пам'ять, що не залишається в минулому. Вона присвячена людям, яких уже немає поруч, але які продовжують жити в наших спогадах, впливати на наші рішення та допомагати рухатися вперед.

Ця пісня не про ідеальний запис чи мистецькі амбіції. Вона про те, що ми всі зараз проживаємо. Мені було важливо випустити її саме зараз – такою, якою вона народилася. Бо люди, яких ми втратили, продовжують світити в нас,

– наголосила LELÉKA.

У відеороботі співачка з'являється у світлому вбранні за клавішним інструментом. Згодом до неї приєднуються бандурист і скрипалі. Завдяки чорно-білій естетиці та мінімалістичному освітленню ролик вийшов дуже атмосферним.

LELÉKA – Zori: дивіться відео онлайн

До речі, раніше LELÉKA презентувала мініальбом, де зібрала всі версії пісні для Євробачення.