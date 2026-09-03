Куди зник Лері Вінн: як зараз живе зірка української естради 90-х

Якщо ви жили в Україні у 90-х, то майже напевно чули про співака Лері Вінна. Блакитноокий блондин із довгим волоссям був одним із головних романтиків української естради, збирав зали, знімав кліпи й регулярно з’являвся на телебаченні.

А потім його стало значно менше. Лері Вінн відійшов від великої сцени, зайнявся іншими справами й практично зник із шоубізнесових хронік. То де він зараз, як змінився і чим займається артист, якого свого часу знала вся Україна – розповідає 24 Канал.

Як Лері Вінн став зіркою 90-х



Лері Вінн / Фейсбук зірки



Справжнє ім’я співака – Валерій Дятлов. Він народився 17 жовтня 1962 року в Дніпрі, а дитинство та юність провів у Вінниці. За освітою він має не лише музичний, а й торговельно-економічний фах: закінчив Київський торговельно-економічний інститут, а згодом Вінницьке музичне училище.

На професійній сцені Лері Вінн з’явився на початку 90-х. Справжній прорив стався після пісні "Вітер", яка стала його головною візитівкою. Пізніше вийшов альбом "Вітер з острова дощів", а сам артист почав активно гастролювати не лише Україною, а й за кордоном.

У 1990-х Лері Вінн був не просто співаком. Він також був ведучим музичної програми "Шлягер", виступав на великих фестивалях. У 1999 році артист отримав звання заслуженого артиста України.

Пік популярності

У другій половині 90-х кар’єра Вінна стрімко пішла вгору. Кліп на "Вітер" потрапив у ротацію музичних каналів, а пісня стала відомою далеко за межами України. Наступним помітним хітом був "Літак".



Лері Вінн, Ольга Полякова Аліта на Анна Завальські, Марія Орлова / Фейсбук зірки



У цей період артист активно працював і в Росії. З 1997 до 2000 року він співпрацював з Ігорем Крутим та компанією «АРС». Однак згодом його кар’єра в російському шоубізнесі не отримала такого розвитку, як очікувалося.

На початку 2000-х Лері Вінн випустив ще кілька альбомів, однак поступово почав відходити від великої сцени та переключився на іншу сферу. Співак зайнявся організацією заходів і, за його словами, буквально "присів на лавочкум, спостерігаючи за шоу-бізнесом уже з боку.

Я надихався повітрям шоу-бізнесу, відійшов і присів на лавочку. Я в івенти занурився з головою. Не впевнений, що готовий до камбеку, – розповідав артист.

Лері Вінн заявляв, що з нього "злизали" образ Олега Винника

Втім, навіть після відходу від активної музичної кар’єри ім’я Лері Вінна час від часу з’являлося у розмовах про український шоу-бізнес. Один із найгучніших таких випадків був пов’язаний з Олегом Винником.

Лері Вінн свого часу заявив, що сценічний образ Винника багато в чому нагадував його власний образ кінця 1990-х. За словами співака, він навіть спілкувався з людьми, які працювали над образом Винника, і почув від них досить прямолінійну відповідь.

Винника злизали повністю з мене, не приховуючи цього. Я спілкувався з людьми, які це робили, а вони сказали: "На що тобі скаржитися? Ти ж все одно нічого не робиш”. А нічого страшного, що і костюм, і манера – це я, тільки зразка 1998 року? – казав Лері Вінн.

Заява співака свого часу викликала чималий резонанс. Якщо подивитися на архівні виступи Лері Вінна кінця 90-х, можна помітити знайомий образ: довге волосся, сценічний одяг, романтичний репертуар і характерна манера поведінки на сцені.

Втім, важливо зазначити: твердження про запозичення образу є саме позицією Лері Вінна.

Куди зник Лері Вінн



Лері Вінн / Фейсбук зірки



Після того як артист відійшов від великої сцени, він продовжив займатися організацією заходів, а музику залишив радше як частину свого минулого та можливість іноді виступити, якщо надходять відповідні пропозиції.

Тож загадкового зникнення, про яке можна було б написати окремий детектив, насправді не сталося. Лері Вінн просто перестав бути постійним мешканцем телевізійного ефіру.

Чим зараз займається Лері Вінн

Останнім часом артист знову почав з’являтися в інформаційному полі. Зокрема, він знявся у сімейному фільмі "Ну, мам", де зіграв самого себе.

У новому інтерв’ю OBOZ співак досить іронічно відреагував на запитання про те, як він зараз живе.

"Та хто його знає… Живу. Ти сама можеш відповісти на таке запитання? От "чим ти зараз займаєшся” – і що сказати?" – сказав артист.

Лері Вінн зізнався, що його навіть трохи дратують заголовки на кшталт «Як сьогодні живе Лері Вінн». На його думку, життя зараз настільки непередбачуване, що іноді складно пояснити одним реченням, чим саме ти займаєшся.

Де живе Лері Вінн



Лері Вінн зараз / Скріншот



Окремо співак спростував чутки про те, що нібито живе у Вінниці. За словами артиста, його дім давно у Києві, а до Вінниці він приїжджає через родину – там живуть його мама та сестра.

З якого переляку мені жити у Вінниці? Такі плітки в медіа? Ні, я живу в Києві, я у Вінниці буваю, тому що в мене там мама і сестра, – пояснив виконавець.

Що відомо про дітей Лері Вінна

Про особисте життя артист розповідає не так часто, але відомо, що у нього двоє дітей – донька Поліна та син Артем.

За словами Лері Вінна, доньці вже 27 років, а син давно живе за кордоном. Артем свого часу працював у Японії, де провів сім років, після чого переїхав до Німеччини, а нині живе у США.

Донька Поліна вже доросла – їй 27 років. Син Артем – ще доросліший. Він яскравий, талановитий. Вже давно не в Україні, – розповідав співак.

Чи повернеться Лері Вінн на сцену

Судячи з останніх заяв артиста, про повноцінне повернення у великий шоу-бізнес поки не йдеться. Принаймні сам Лері Вінн не створює навколо цього великої інтриги.

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