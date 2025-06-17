Чимало складних моментів, – Леся Нікітюк вперше заговорила про минулі стосунки

Телеведуча Леся Нікітюк нечасто говорить про особисте життя. Та днями вона підтвердила, що вагітна первістком, та більше розповіла про нинішні й попередні стосунки.

Леся Нікітюк вперше зізналась, що в її особистому житті було й багато невдач. Про це пише Show 24 з посиланням на видання "КЛАЦ".

До слова Заручини в Карпатах, відкладене весілля: усе про стосунки Лесі Нікітюк і її коханого-військового

Ведуча розповіла, що пережила багато непростих моментів. Деякі її романи були невдалими, хоч зірка вирішила приховувати це від публіки.

Я не звикла ділитись особистим, але, якщо відверто, я мала у своєму житті чимало складних моментів і невдалих стосунків, про які нікому не розказувала… Я довго шукала – людину, підтримку, те справжнє, чого мені так бракувало. І ось одного дня я дізналася, що чекаю на дитину. У ту мить я зрозуміла: більше нікого не потрібно шукати,

– зауважила Леся Нікітюк.

Телеведуча пригадала, що 31 грудня 2023 написала три бажання на листочку – здорові стосунки, дитина та фільм на Netflix. Всі ці мрії здійснилися.

"Хтось колись сказав, що людина може отримати все, що захоче. Для цього потрібно тільки достатньо фантазії. Моя фантазія, мої бажання привели мене в ту прекрасну точку життя, де я знаходжусь зараз", – що відомо про вагітність Нікітюк.



Леся Нікітюк / Фото "КЛАЦ"

Що відомо про вагітність Лесі Нікітюк