"Ненавиділа чоловіків": Lida Lee зізналася, у якому віці був її перший раз і що пішло не так

Українські селебріті все частіше відверто діляться з прихильниками найінтимнішими подробицями свого життя. Смілива щирість зірок допомагає фанатам краще зрозуміти своїх кумирів і переконатися, що за глянцевим життям ховаються такі ж людські переживання, помилки та розчарування.

У новому випуску YouTube-шоу "Що ДаLee?" співачка Lida Lee пригадала свій перший сексуальний досвід із чоловіком. Артистка відверто поділилася спогадами про підліткові мрії, виховання мами та пояснила, чому той день залишив у її пам'яті далеко не найприємніший слід.

Виконавиця зізналася, що її перший раз стався у 19-річному віці – за три місяці до 20-річчя. Співачка відкладала цей крок, адже вірила в ідеал єдиного кохання на все життя.

Я берегла ту квіточку дуже сильно довго для того самого, бо мені дуже хотілось, щоб мій партнер – він перший і на все життя. Мене це повністю влаштовувало. І я чомусь намалювала собі цю картину, що я б хотіла так,

– зізналася співачка.

Артистка додала, що її виховували дуже класно і правильно. Вона розповіла, що могла відверто поговорити з мамою на інтимні теми й згадала, як мама просила її не гнатися за сексом через те, що це модно чи тому, що так роблять усі.



Lida Lee згадала перші стосунки / фото з інстаграму

Ти відчуєш, коли настане той час, коли ти захочеш це зробити, але найголовніше, щоб ти зробила з тією людиною, якій ти довіряєш,

– казала мама співачці.

І ось цей момент настав, проте він залишив у пам'яті зірки не найкращі спогади. Бо перший раз був для співачки не дуже приємним, а після цього їй ще і розбили серце.

Я потім ненавиділа чоловіків і просто їм мстилася. Мені зрадили. І мій перший сексуальний досвід, він був г**няний. Він стався не з першого разу, не з другого. Я не можу сказати, що мені було боляче, але в мене була думка: "Чому цим так люблять займатись?",

– згадала Ліда.

Вона додала, що це не викликало у неї якогось інтересу і бажання продовжувати розвиватися в цьому напрямку. Lida Lee підкреслила, що у таких речах велика відповідальність лежить на чоловікові, який має підготувати дівчину до її першого разу.

Як відомо, Lida Lee зустрічається з Даніелем Салемом. Раніше вона розповіла про їхні парні татуювання й зізналася, яке стоп-слово є в їхніх стосунках.