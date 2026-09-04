В новом выпускеYouTube-шоу "Что ДаLee?" певица Lida Lee вспомнила о своем первом сексуальном опыте с мужчиной. Артистка откровенно поделилась воспоминаниями о подростковых мечтах, воспитании мамы и объяснила, почему тот день оставил в ее памяти далеко не самый приятный след.

Исполнительница призналась, что ее первый раз произошел в 19 лет – за три месяца до 20-летия. Певица откладывала этот шаг, ведь верила в идеал единственной любви на всю жизнь.

Я очень долго берегла этот цветок именно для этого, потому что мне очень хотелось, чтобы мой партнер был первым и на всю жизнь. Меня это полностью устраивало. И я почему-то нарисовала себе эту картину, что я бы хотела именно так,

– призналась певица.

Артистка добавила, что ее воспитывали очень хорошо и правильно. Она рассказала, что могла откровенно поговорить с мамой на интимные темы, и вспомнила, как мама просила ее не гоняться за сексом только потому, что это модно или потому, что так делают все.



Лида Ли вспомнила о своих первых отношениях / фото из инстаграма

Ты почувствуешь, когда наступит вот то время, когда ты захочешь это сделать, но самое главное, чтобы ты сделала это с тем человеком, которому доверяешь,

– говорила мама певице.

И вот этот момент наступил, однако он оставил в памяти звезды не самые лучшие воспоминания. Потому что первый раз был для певицы не очень приятным, а после этого ей еще и разбили сердце.

Я потом ненавидела мужчин и просто мстила им. Меня предали. И мой первый сексуальный опыт – он был го*няным. Он произошел не с первого раза, не со второго. Я не могу сказать, что мне было больно, но у меня была мысль: "Почему этим так любят заниматься?",

– вспомнила Лида.

Она добавила, что это не вызвало у нее какого-то интереса и желания продолжать развиваться в этом направлении. Лида Ли подчеркнула, что в таких вещах большая ответственность лежит на мужчине, который должен подготовить девушку к ее первому разу.

Как известно, Лида Ли встречается с Даниэлем Салемом. Ранее она рассказала об их парных татуировках и призналась, какое стоп-слово есть в их отношениях.