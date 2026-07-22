Певица рассказывает, что для нее каждая татуировка имеет особый смысл – от жизненного кредо до романтических символов, пишет "Новый канал". И хотя все эти татуировки небольшие, для Лиды Ли они имеют огромное значение.

Есть сердечко на правой ноге, над коленом я набила "Летай", еще есть новая татуировка – надпись "Why not". В последнее время это мое жизненное кредо – "Почему бы и нет"? Я очень открыта для новых вызовов,

– рассказывает артистка.



У Лиды Ли и Салема есть парные татуировки / фото из инстаграма

Отдельная история – парные татуировки, которых у певицы и ее возлюбленного уже целых три. Один из рисунков певица в шутку называет кодом от домофона, а другой – это слово "Схожі", написанное их собственными почерками: Даниэль написал слово для нее, а она – для него, а затем мастер перенес эти надписи на кожу. Певица поразила тем, что новым парным символом для них стало слово "авокадо", которое у звездной пары играет особую роль.

Почему авокадо? Потому что во время ссор это наше стоп-слово. И вскоре с этим словом у нас еще что-то планируется, и это не песня, но пока я не могу рассказать. Скажу только, что мы всех очень удивим,

– говорит певица.



Даниэль Салем и Lida Lee \ фото из инстаграма

Решение украсить тело новым символом Lida Lee обычно принимает спонтанно, поэтому ожидание до сеанса для нее самая сложная часть процесса. Если возникает идея, говорит артистка, она на следующий же день идет к мастеру.

Мировые знаменитости также посвящают друг другу татуировки. Вот какие рисунки есть у звезд в честь своих любимых.