Співачка ділиться, що для неї кожне тату має особливий сенс – від життєвого кредо до романтичних символів, пише Новий канал. І хоч всі ці татуювання маленькі, для Lida Lee вони мають величезне значення.

Є сердечко на правій нозі, над коліном я набила "Літай", ще є нове татуювання – напис "Why not". Останнім часом це моє життєво кредо – "Чому ні"? Я дуже відкрита до нових викликів,

– розповідає артистка.



Lida Lee та Салем мають парні татуювання / фото з інстаграму

Окрему історію мають парні татуювання, яких у співачки та її коханого вже цілих три. Один із малюнків співачка жартома називає кодом від домофона, а інший – це слово "Схожі", створене власними почерками: Даніель написав слово для неї, а вона – для нього, а потім майстер переніс ці написи на шкіру. Співачка вразила, що новим парним символом для них стало слово "авокадо", яке у зіркової пари має особливу роль.

Чому авокадо? Бо під час сварок це наше стоп-слово. І невдовзі з цим словом у нас ще дещо планується, і це не пісня, але поки що я не можу розповісти. Скажу лише, що ми дуже всіх здивуємо,

– каже співачка.



Даніель Салем та Lida Lee \ фото з інстаграму

Рішення прикрасити тіло новим символом Lida Lee зазвичай ухвалює спонтанно, тож терпіти очікування до сеансу для неї – найважча частина процесу. Якщо виникає ідея, каже артистка, вона наступного ж дня йде до майстра.

Світові знаменитості також присвячують одне одному татуювання. Ось які малюнки мають зірки на честь своїх коханих.