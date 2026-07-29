Відома співачка показалася в гіпсі після серйозної травми: "Знайомі й команда були шоковані"

Українська співачка Lida Lee, яку слухачі знають за піснями "Схожі", "Незручна" та іншими треками, цього разу здивувала не творчими новинами, а кадрами з лікарняним гіпсом.

Цим вона поділилася на своїй офіційній сторінці в інстаграмі.

Виконавиця не стала уточнювати, за яких обставин отримала травму, але дала зрозуміти, що ситуація була серйозною.

Lida Lee показалася з гіпсом на руці / Скриншот з інстаграм-сторіс

У мене гіпс був, до речі, один раз у житті. А це другий. Не знаю, як вам розповісти, що сталося, але у ту ніч усі мої знайомі і команда були шоковані,

– написала Лідія.

Lida Lee в лікарні з гіпсом на руці / Скриншот з інстаграм-сторіс

Попри неприємний інцидент, співачка не втратила почуття гумору. Вона звернулася до підписників із проханням робити меми про неї в гіпсі та навіть показала декілька варіантів.

Lida Lee показала мем з нею / Скриншот з інстаграм-сторіс

Також Lida Lee поділилася, що намагається триматися звичного ритму життя настільки, наскільки це дозволяє травма, зокрема не відмовляється від масажу.

Раніше ми розповідали про подібну історію зі співачкою MamaRika, яка серйозно травмувала коліно. Лікарі тоді радили їй тимчасово зупинити концертну діяльність через ризик погіршення надриву зв'язки, однак артистка все ж вийшла до шанувальників на сцену.