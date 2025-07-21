Читав етикетку і плакав, – лідер МУР розповів про поїздку в Москву і колишню – росіянку

Лідер творчого об'єднання МУР Олександр Хоменко вперше по-справжньому відчув себе українцем, перебуваючи підлітком у Москві. Там проживала сім'я на той час його дівчини.

Спогадами про той період життя вперше поділився публічно з 24 Каналом. Засновник творчого об'єднання МУР розповів, що тоді був російськомовним. Перетинаючи кордон, Хоменко побачив грубу реакцію прикордонників на свій український паспорт, який тримав у руці.

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Що відчув Хоменко у Москві?

Лідер МУР поділився, що вже на другий день перебування у столиці Росії йому закортіло повернутися додому в Україну. Він розповів, що його дівчина була росіянка, тому він їздив на знайомство до її родини у Москву. Там була типова сім'я росіян, вони питали, як живеться в Україні, просили розповісти вірш.

Я тоді не розумів всього, сказав, що можу розповісти Гумільова. А вони казали: "Відіш, Гумільова і там знают",

– озвучив Хоменко.

Засновник творчого об'єднання МУР Олександр Хоменко розповів, як ходив по Москві, дивився на несвободу, на обличчя людей, які там жили. Про себе зазначив, що не був україномовним, вчився у російській школі. Каже, що запам'ятав, як на п'ятий день перебування у столиці Росії знайшов у своєму портфелі етикетку від шоколадного батончика "снікерс".

"Почав читати його склад, де були написано українською "горішки". Ця мова красива! Мене так нудило від оцих "прівєт, а как дєла?". І я прям читав етикетку від "снікерса" українською мовою і плакав. До мене підійшла моя дівчина Даша, запитала, що сталося. Я повернув на неї очі й чи не вперше, окрім періоду навчання, свідомо українською сказав: "Я зненавиджу Росію і хочу додому", – розповів Хоменко.

Лідер МУР підсумував, що з того часу жодного разу більше у Москву не їздив. Каже, що повною мірою йому вистачило одного такого візиту, аби відчути суттєву відмінність між Україною та Росією, її людьми.