У розмові з 24 Каналом засновник творчого об'єднання МУР Олександр Хоменко поділився деталями свого нового проєкту "Ребелія". Він розповість про найважливішу подію в історії України.

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Про що вистава "Ребелія"?

Хоменко зазначив, що "Ребелія" – це нова вистава і новий альбом МУРа. Вистава – велика, масштабніша за "Ти [Романтика]" щодо хронометражу та насиченіша.

Вистава і альбом присвячені дню, якого ми чекали всю нашу історію. Це 24 серпня 1991 року,

– наголосив він.

Вистава, за словами лідера МУРу, починається з XX з'їзду КПРС, що відбувся у 1958 році. Потім сюжет проноситься через події у Києві, а саме у "Клубы творчої молоді" та через діяльність Алли Горської, Леся Танюка, Івана Світличного, Івана Дзюби.

Також через ліс в Биківні, де були знайдені масові поховання (жертв політичних репресій 1937 – 1941 років, яких розстріляли співробітники НКВС. – 24 Канал), через збори у Верховній Раді 1963 року, коли з трибуни виступав Микола Вінграновський, через Чорнобильську катастрофу, через підпільні друкарні Ярослава Гасюка, через збори у Львові у 1988-му та Народного руху у КПІ у 1989 році.

Це величезне панно історії, що призвело до дня, якого ми чекали всю нашу історію – 24 серпня 1991 року – офіційного Дня Незалежності України та її відновлення,

– підкреслив Олександр Хоменко.

Лідер творчого об'єднання МУР додав, що з 21 серпня 2025 року вистава "Ребелія" буде представлена у багатьох містах України. Зокрема, у Рівному, Луцьку, Чернівцях.

Також Олександр Хоменко поділився, що змінив своє ставлення до російської культури після того, як провів 47 днів в окупації. Саме після того, як лідер творчого об'єднання МУР пережив цей важкий досвід, він став популяризатором української культури.