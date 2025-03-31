За словами Хоменка, популяризувати українську культуру вдається, оскільки "немає зверхнього ставлення до людей". Про це він розповів в розмові, що відбулася в рамках проєкту "Інтерв'ю24", інформує Show 24.

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Олександр Хоменко зазначив, що деякі люди дивуються: "Як можна не знати, хто така Ольга Кобилянська?". Однак вони не допускають того, що "інші можуть не знати навіть тих речей, які здаються базовими".

Я можу уявити, як, живучи в Києві, можна не розуміти, чому українська література крута. Чому цим можна не цікавитись, коли молодий. Чому все ще, бл*ть, можна слухати російську музику. Головне – вчасно свідомо прокинутися. У моєму житті цей злам стався дуже раптово,

– зізнався Хоменко.

Олександр Хоменко провів в окупації 47 днів

Річ у тім, що лідер культурного проєкту МУР 47 днів просидів в окупації й зрозумів, що "російська література до добра не доводить". Водночас додає, що "насправді зрозумів це ще в перший день війни".

Можливо, прозвучить казково, по-дурному, але прокинувся о 5-й ранку від вибухів і написав пост, що російські танки їдуть там, де є російські друковані видання. Тоді мені було дуже соромно і дуже боляче. Я казав, що більше ніколи не вийду на сцену, розповідаючи про письменників цієї йо**ної, бл*ть, держави-гній,

– додав він.

Важливо! Повне інтерв'ю з лідером культурного проєкту МУР Олександром Хоменком читайте за посиланням.

Коли Олександр Хоменко вийшов з окупації, то усвідомив, що багато робив для російської культури, тому тепер повинен робити більше для української, а не просто сказати: "Ну, більше так не буду".

"Хоча б вивчати, щоб викупити провину. Тобто першочергово були думки: "Я маю якось реабілітуватися". І лише потім по-справжньому зацікавився.", – додав Олександр Хоменко.