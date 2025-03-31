По словам Хоменко, популяризировать украинскую культуру удается, поскольку "нет пренебрежительного отношения к людям". Об этом он рассказал в разговоре, состоявшемся в рамках проекта "Интервью24", информирует Show 24.

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Александр Хоменко отметил, что некоторые люди удивляются: "Как можно не знать, кто такая Ольга Кобылянская?". Однако они не допускают того, что "другие могут не знать даже тех вещей, которые кажутся базовыми".

Я могу представить, как, живя в Киеве, можно не понимать, почему украинская литература крутая. Почему этим можно не интересоваться, когда молодой. Почему все еще, бл*ть, можно слушать русскую музыку. Главное – вовремя сознательно проснуться. В моей жизни этот перелом произошел очень внезапно,

– признался Хоменко.

Александр Хоменко провел в оккупации 47 дней

Дело в том, что лидер культурного проекта МУР 47 дней просидел в оккупации и понял, что "русская литература до добра не доводит". В то же время добавляет, что "на самом деле понял это еще в первый день войны".

Возможно, прозвучит сказочно, по-дурацки, но проснулся в 5 утра от взрывов и написал пост, что российские танки едут там, где есть российские печатные издания. Тогда мне было очень стыдно и очень больно. Я говорил, что больше никогда не выйду на сцену, рассказывая о писателях этого е**ного, бл*ть, государства-гной,

– добавил он.

Важно! Полное интервью с лидером культурного проекта МУР Александром Хоменко читайте по ссылке.

Когда Александр Хоменко вышел из оккупации, то осознал, что много делал для российской культуры, поэтому теперь должен делать больше для украинской, а не просто сказать: "Ну, больше так не буду".

"Хотя бы изучать, чтобы выкупить вину. То есть в первую очередь были мысли: "Я должен как-то реабилитироваться". И только потом по-настоящему заинтересовался.", – добавил Александр Хоменко.