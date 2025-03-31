Вокалист украинской группы "Хейтспич" Дмитрий Однороженко сообщил о решении присоединиться к ВСУ на странице коллектива, передает Show 24.

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Музыкант сообщил, что сам принял решение пополнить ряды Сил Обороны. В частности, когда нашел себе соответствующую должность. Дмитрий отметил, что его работа в армии не будет связана с медийной сферой.

Друзья, уехал на каникулы, когда вернусь не знаю, редко буду на связи. Чтобы вы здесь не разводили лишнего п*зд*жа в комментариях – ушел сам, ушел именно сейчас, потому что наконец появилось место делать то, что хотел. Нет, не в медийку. Мог никуда не идти, играть в компьютер и делать музычку, концерты, это все, но так мы с вами далеко не поедем,

– написал Однороженко.

Артист пообещал продолжать создавать музыку по возможности. И анонсировал интересные премьеры, что должны выйти в этом году.



Дмитрий Однороженко в военной форме / Фото из инстаграма группы

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