Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Владимира Черняка. В ролике, который он опубликовал на своей странице, Ласточкин показался в военной форме.
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На видео комик и ведущий Владимир Черняк обратился к звезде "Лиги смеха": "Я извиняюсь, а вы же Игорь Ласточкин? Артист? А где сейчас выступаете?", на что юморист ответил: "В "93 квартале Холодный Яр". Вероятно, имея в виду, что служит в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Холодный Яр".
Отметим! Ранее военнослужащая 93 ОМБр ВСУ "Холодный Яр" Ангелина Безотосная написала, что имеет честь служить с юмористом в одной бригаде.
Когда же Черняк спросил у Ласточкина, есть ли где-то концерты, тот ответил: "На Донбассе". Вероятно, именно на этом направлении он сейчас служит.
В конце видео ведущий поблагодарил Игоря Ласточкина и его побратимов за службу и передал авто.
Кто из звезд недавно сообщил, что присоединился к рядам ВСУ
- В конце января вокалист блэк-метал группы "Заводь" Дмитрий Самсонов сообщил, что пополнил ряды ВСУ.
- Участник группы Nazva Павел Гоц присоединился к ВСУ. 3 февраля он показал фото в военной форме, а в заметке отметил: "Снят с воинского учета. Основание: военнослужащий".
- Рэп-исполнитель и солист группы "Коррупция" Миша Крупин также стал на защиту Украины. Певец принял присягу в день годовщины полномасштабного вторжения.