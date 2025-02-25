Украинский артист и бывший лидер группы "Коррупция" Миша Крупин вышел на связь после мобилизации. Он официально стал военнослужащим. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм певца.
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Миша Крупин сообщил, что принял присягу в день годовщины полномасштабного российского вторжения. Теперь для него эта дата имеет еще более особое значение.
Друзья, всем привет. Сегодня важный и эмоциональный день во всех аспектах. Сегодня также я принял присягу, поэтому официально уже служу украинскому народу,
– сообщил певец.
Миша Крупин поблагодарил поклонников за их поддержку и подчеркнул, что это очень важно для защитников.
"И еще хотел сказать, что поддержка наших Вооруженных Сил – это очень-очень важно. Мне, кстати, очень приятно, что вы меня поддерживаете. Спасибо вам всем. Все будет Украина!" – сказал Крупин.
Миша Крупин принял присягу: видео
Миша Крупин пополнил ряды ВСУ
- Рэп-исполнитель объявил, что готов стать добровольцем, еще летом 2024 года. Он обратился в ТЦК в Харькове и начал проходить военно-врачебную комиссию.
- Процесс частично остановился из-за вероятных проблем музыканта со здоровьем. В начале Миша Крупин сообщил, что его пригодность к службе еще рассматривают.
- Уже в феврале 2025 артист официально подтвердил, что вступил в ВСУ. Сейчас он проходит базовую военную подготовку.