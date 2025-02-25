Український артист та колишній лідер гурту "Корупція" Міша Крупін вийшов на зв'язок після мобілізації. Він офіційно став військовослужбовцем. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм співака.

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Міша Крупін повідомив, що склав присягу у день роковин повномасштабного російського вторгнення. Тепер для нього ця дата має ще особливіше значення.

Друзі, всім привіт. Сьогодні важливий і емоційний день в усіх аспектах. Сьогодні також я склав присягу, тому офіційно вже служу українському народові,

– повідомив співак.

Міша Крупін подякував шанувальникам за їхню підтримку й підкреслив, що це дуже важливо для захисників.

"І ще хотів сказати, що підтримка наших Збройних Сил – це дуже-дуже важливо. Мені, до речі, дуже приємно, що ви мене підтримуєте. Дякую вам всім. Все буде Україна!" – сказав Крупін.

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