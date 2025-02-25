Український артист та колишній лідер гурту "Корупція" Міша Крупін вийшов на зв'язок після мобілізації. Він офіційно став військовослужбовцем. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм співака.
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Міша Крупін повідомив, що склав присягу у день роковин повномасштабного російського вторгнення. Тепер для нього ця дата має ще особливіше значення.
Друзі, всім привіт. Сьогодні важливий і емоційний день в усіх аспектах. Сьогодні також я склав присягу, тому офіційно вже служу українському народові,
– повідомив співак.
Міша Крупін подякував шанувальникам за їхню підтримку й підкреслив, що це дуже важливо для захисників.
"І ще хотів сказати, що підтримка наших Збройних Сил – це дуже-дуже важливо. Мені, до речі, дуже приємно, що ви мене підтримуєте. Дякую вам всім. Все буде Україна!" – сказав Крупін.
Міша Крупін склав присягу: відео
Міша Крупін поповнив лави ЗСУ
- Реп-виконавець оголосив, що готовий стати добровольцем, ще влітку 2024 року. Він звернувся до ТЦК в Харкові та почав проходити військово-лікарську комісію.
- Процес частково зупинився через ймовірні проблеми музиканта зі здоров'ям. На початку Міша Крупін повідомив, що його придатність до служби ще розглядають.
- Вже в лютому 2025 артист офіційно підтвердив, що вступив до ЗСУ. Зараз він проходить базову військову підготовку.