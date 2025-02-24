Нагадаємо, що у 2021 році Тамерлан став помічником народного депутата від партії "Слуга народу" Андрія Стріхарського. Він, до речі, є другом співака, передає 24 Канал з посилання на ютуб-канал Слави Дьоміна.

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Тамерлан зауважив, що помічник народного депутата не отримує заробітну плату. Каже, що працює на громадських засадах, а роботу в громадському секторі називає своєрідним "бонусом".

Завдяки цьому нам вдалося затягнути багато гуманітарної та військової допомоги. Тому що через це я спілкуюся багато з оборонним комітетом, з депутатами, тому ми в плідній співпраці можемо дуже файні речі робити,

– розповів Тамерлан.

Інтерв'ю з Тамерланом: дивіться відео онлайн

Тамерлан висловився про свою політичну кар'єру

Коли у 2021 році у співака запитали, чи буде він балотуватися в парламент на наступних виборах, він відповів коротко: "Час покаже". Зараз захисник розуміє, що політика – це "невдячна історія", тому не знає, чи варто подавати свою кандидатуру у народні депутати. Однак каже, що може "бути поруч", враховуючи досвід.

Поки у мене немає таких думок. І взагалі я просто з кожним днем розумію те, що, можливо, це і не зовсім моя історія. Тому що дуже багато зобов'язань перед громадянами на виборчому окрузі. Ну, якщо правильно це робити. Це постійно треба бути в комунікації, постійно слухати, постійно щось робити, постійно змінювати, щоб це була ефективна робота,

– зізнався військовий.

Тамерлан додав, що завжди намагається отримувати задоволення від справ, якими займається. Тож сумнівається, що зараз політична кар'єра припаде йому до душі.