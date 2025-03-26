Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила директор филармонии Ирина Конарева, передает Show 24. По словам женщины, Богдан Немцов погиб 18 марта 2025 года.

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Боль... Богдан Немцов... 15.10.1992 - 18.03.2025. Погиб бывший музыкант академического симфонического оркестра Запорожской филармонии. Светлая память и безграничная благодарность за защиту,

– написала Конарева.

Ирина Конарева сообщила о гибели Богдана Немцова / Скриншот с фейсбука

В комментариях под сообщением люди выражают соболезнования родным Богдана.

Как пишет "Укринформ", Богдан Немцов родился в городе Марганец, Днепропетровской области. Он получил образование в Днепровской академии музыки.

Ранее мы сообщали, что на фронте погиб Юрий Кирпик – продюсер проектов компании Starlight Media, в частности сериала "Домик на счастье" и проекта "Зважені та щасливі".