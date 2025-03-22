Парень был бывшим оператором и монтажером телеканала PTV UA. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт массовой информации.

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Что известно об Артуре Шибалове

Артур Иванович Шибалов родился в Покровске. Военный был младшим братом журналиста и бывшего военнопленного Евгения Шибалова. Парень хотел снимать кино и писать книги.

Однако, ему навсегда останется 26 лет. Отметим, что Артур стал 101-м в списке медийщиков, которых убила Россия с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

У тебя были совсем другие планы на жизнь. Ты хотел снимать кино и писать книги. Ты для этого сколько учился. Но ты считал невозможным спрятаться и не принять вызов. Мое солнышко погасло,

– с грустью говорит мама погибшего Татьяна Шибалова.

Главный редактор газеты "Полтавская мысль" Диана Страшко также поделилась воспоминаниями о совместной работе с военным. Она работала с Артуром несколько лет и рассказала, что он монтировал видео и учился всего с нуля. Однако впоследствии освоил и видеокамеру.

Артур был добрым, никогда ни в чем не отказывал. Меня умилило, что он хотел стать писателем, а мы этого и не знали. Уже вот недавно он написал в соцсети о первом официальном отказе в публикации,

– рассказывает редактор "Полтавской мысли".

Артур Шибалов мечтал снимать кино и писать книги / Фото из соцсетей военного

Отметим, что Артур Шибалов большую часть своей жизни провел в Покровске Донецкой области. Он стал военным, когда ему исполнилось 25 лет. В 2024 году парня мобилизовали в десантно-штурмовые войска ВСУ.

Брат погибшего, который старше его на 17 лет, рассказал, что такой поворот судьбы Артур встретил со своим привычным спокойным стоицизмом. А также добавляет, что он был добрым, умным, скромным и "каким-то не по годам мудрым".

По его словам, военный умел "принимать как данность все перипетии своей жизни". Евгений Шибалов отмечает, что, видимо, никогда так не восхищался и не гордился своим братом, как в эти недолгие месяцы его службы в десантно-штурмовых войсках.

Артур и Евгений Шибаловы / Фото из соцсетей Евгения Шибалова

Он также отметил, что Артур никогда не имел желания служить в армии и не интересовался военным делом. Парень любил видеоискусство и мечтал стать режиссером настоящего кино.

Жизнь защитника оборвалась 13 марта 2025 года во время выполнения боевого задания на Курщине. С Артуром Шибаловым попрощались 20 марта в Полтаве.

Напомним, что ранее на войне погиб известный украинский режиссер, журналист и военнослужащий Ярослав Шапочка. С марта 2023 года украинского защитника считали пропавшим без вести.